ГК "Детский мир" (MOEX: DSKY), крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами, объявил результаты по МСФО (IFRS) за II квартал и первое полугодие, завершившееся 30 июня 2019 г. Показатель скорректированная прибыль за период вырос на 14,2% год к году до 2,5 млрд руб. Прибыль за период без учета корректировок составила 2,2 млрд руб. (+ 14, 8 %), следует из отчета компании.

Чистая прибыль «Детского мира» по МСФО выросла за квартал и полугодие

Политика Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.

Происшествия Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.

Политика Медведев назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю Одним из главных условий, которые должны рассматриваться при обсуждении вопроса возможного перехода России на четырехдневную рабочую неделю, является сохранение размеров зарплат работников.

Здоровье Вспышка африканской чумы вновь обнаружена в Волгоградской области 26 августа было опубликовано постановление губернатора Волгоградской области об установлении карантина и ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней в Руднянском районе.

Армия и оружие Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.

Происшествия В Новочеркасске умер младенец после удара о потолочный вентилятор В воскресенье, 25-го августа, в больнице города Новочеркасска Ростовской области умерла годовалая девочка, травмированная потолочным вентилятором, а также при ударе головой об пол.

Политика Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8 В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Кино Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн» В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.

Политика Путин объяснил врио главы Башкирии суть продовольственного эмбарго Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Авто Стало известно, как возраст клиента влияет на выбор автомобиля Портал «Wroom» со ссылкой на пресс-службу ГК АвтоСпецЦентр приводит данные о предпочтениях россиян в сфере покупки машин.

Политика Глава офиса Зеленского оправдался за роскошную вечеринку в Сен-Тропе Глава администрации президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на вечеринке на французском курорте Сен-Тропе в День независимости Незалежной.

Музыка Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос» Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.

Происшествия В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.

Армия и оружие Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).

Космос На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13» Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.

Шоу-бизнес 44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.

Происшествия 17-летняя чеченка зарезала сестру и мать «В ходе ссоры подозреваемая нанесла сестре несколько ножевых ранений, а также нанесла удары ножом своей матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь», — говорится в сообщении.

Экономика Цены на российскую пшеницу упали до самого низкого уровня в сезоне Цены на российскую пшеницу (с содержанием белка 12,5%) на прошлой неделе снизились на $2, до $191 за тонну (FOB глубоководные порты), говорится в сообщении "СовЭкона".