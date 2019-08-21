Финансы
Чистая прибыль «Башнефти» в I полугодии выросла на 3%Rambler News Service 04:00
Операционные расходы выросли на 7,5% и составили 360,292 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 54,376 млрд руб. против 52,259 млрд руб. за аналогичный период 2018 года (рост на 4,1%).
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«Арзамасский машзавод» в I полугодии снизил чистую прибыль на 54%
Интерфакс - Россия19 августа в 11:16
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
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