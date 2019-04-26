Экономика

Чистая прибыль Amazon в I квартале выросла более чем вдвоеПРАЙМ 01:31

Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого квартала 2019 года увеличилась в 2,2 раза в годовом выражении и достигла 3,561 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.
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В первом квартале Amazon более чем вдвое увеличил чистую прибыль

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