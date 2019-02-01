Экономика
Чистая прибыль Amazon в 2018 году составила 10,1 млрд долларовРеальное время вчера в 21:14
Американская корпорация Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере 10,1 млрд долларов по итогам 2018 года. Согласно опубликованной отчетности, выручка компании достигла 232,9 млрд долларов, одна акция оценивается в 20,14 доллара.
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Происшествия
В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков
Местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонны кокаина. Власти задержали экипаж, судно находится в порту.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Генпрокуратура заново начнет расследование гибели группы Дятлова
Генпрокуратура России намерена установить истинную причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
В США задержали российскую актрису Ирину Усок
Российская актриса Ирина Усок задержана, сообщили РБК в пресс-службе театра «Содружество актеров Таганки».
Обновлено в 07:40
Происшествия
Шесть студентов МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки
В Москве задержали шесть студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО
В Сети обсуждают видео, на котором российский Су-27 отогнал от самолета Специального летного отряда "Россия" истребитель F-16 одной из стран НАТО.
Обновлено вчера в 05:27
Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Обновлено в 03:53
Общество
Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
Родители школьников в Якутске пожаловались на руководство местной школы «Айыы Кыhата», которая отказалась принимать их русскоязычных детей.
Обновлено в 09:21
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено в 05:50
Транспорт
МВД не сумело запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
«Совершенно секретно»: Министерство внутренних дел и Союз автостраховщиков не сумели к 1 февраля запустить систему проверки полисов ОСАГО при помощи камер фотовидеофиксации, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 08:03
Технологии
Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России
Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Apple устранила ошибку, связанную с приложением FaceTime
Корпорация Apple устранила программную ошибку, связанную с ее приложением для аудио- и видеозвонков FaceTime, которая позволяла постороннему лицу подслушать чужой разговор.
Обновлено в 10:54
Политика
Грызлов прокомментировал гибель россиянина в украинской тюрьме
Гибель россиянина Валерия Иванова в тюрьме на Украине показывает, что удерживаемым Киевом лицам грозит опасность, Москва будет делать все для их возвращения, заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено в 06:49
Общество
Верховный суд отклонил жалобу Telegram на блокировку
В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева
В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении срока ареста футболистам Александру Кокорину ("Зенит") и Павлу Мамаеву ("Краснодар") до 8 апреля.
Обновлено в 12:16
Происшествия
СК просит арестовать седьмого фигуранта дела «клана Арашуковых»
Следствие просит выдать санкцию на арест исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова по делу о хищении газа на 31 миллиард рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 06:13
Авто
Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6
Обновлено в 11:36
Гаджеты
Samsung случайно показал смартфон со складным экраном
Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Политика
Трамп объявил, что США выходят из ДРСМД
Президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео одновременно заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в договоре, а через полгода окончательно из него выйдут.
Обновлено в 11:36
Общество
Роспотребнадзор подтвердил массовое отравление в детсадах Москвы
Роспотребнадзор подтвердил, что в конце декабря 2018 года в Москве были выявлены случаи массового заболевания кишечной инфекцией в дошкольных образовательных учреждения на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:48
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Sauber переименована в Alfa Romeo Racing
В сезоне-2019 чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" команда Sauber будет называться Alfa Romeo Racing, сообщает ее пресс-служба.
Обновлено в 07:20
Авто
Mercedes-Benz V-Class получил новый дизельный мотор
В салоне обновленного Mercedes-Benz V-Class появились планшеты, отделка кожей Lugano и Nappa, элементы из дерева, карбона и алюминия.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Наука
Названо имя богатейшего человека в истории
Историки назвали имя самого богатого человека из всех, когда-либо живших.
Обновлено в 06:13
Авто
KIA Rio X-Line получил увеличенный клиренс
Российские дилеры KIA начали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 03:53