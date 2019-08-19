Экономика

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО за I полугодие упала на 36%ТАСС 04:56

Чистая прибыль "Алросы" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась с января по июнь 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 36%, до 37,5 млрд рублей, следует из материалов компании.
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