Экономика

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%ПРАЙМ 04:08

АК "Алроса" по итогам первого квартала 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
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Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале 2019 года снизилась на 27%

ТАСС05:31

«Алроса» за I квартал снизила прибыль МСФО на 27%

Вестник золотопромышленника04:57

АЛРОСА сообщила о финансовых результатах за первый квартал 2019 года по МСФО

ИА ЯСИА04:52

Чистая прибыль «АЛРОСА» по МСФО в 1-м квартале составила 24 млрд руб

Финмаркет04:21

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%

ПРАЙМ04:08

Чистая прибыль «Алросы» в I квартале снизилась почти на треть

Rambler News Service04:43

Чистая прибыль «АЛРОСА» в 1 квартале снизилась на 27%

Finam.Ru04:04
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