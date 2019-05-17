Экономика
Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%ПРАЙМ 04:08
АК "Алроса" по итогам первого квартала 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В США истребитель F-16 врезался в склад
В американском штате Калифорния истребитель F-16 потерпел крушение во время учебного полёта.
Обновлено в 04:53
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Футбол
Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»
Обновлено в 06:58
Космос
В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках
В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Наталья Поклонская: В Екатеринбурге репетируют майдан
Обновлено вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный купил часы за два миллиона
Обновлено в 02:00
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
США отменили льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США.
Обновлено вчера в 22:32
Здоровье
В Ростовской области почти 400 тыс льготников отказались от лекарств
В Ростовской области в пять раз сократилось количество федеральных льготников, желающих получить медикаменты, вместо этого они выбрали деньги, сообщил заместитель начальника фармацевтического управления Андрей Харахашян.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
В Украине за многомиллионные хищения арестовали экс-главу Нацгвардии
В Украине избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца для бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:02
Авто
Доля корпоративных продаж авто в России выросла в 1,5 раза
За последние пять лет доля автомобилей закупленных юридическими компаниями в России выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 06:17
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Общество
Синоптики заявили о волне непогоды в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается волна непогоды.
Обновлено в 06:27
Музыка
Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:43
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Общество
Почти половина россиян готовы переехать в другой регион ради зарплаты
Опрос Федеральной службы труда и занятости (Роструд) показал, что около 44% респондентов готовы переехать в другой регион ради повышения зарплаты и карьерного роста.
Обновлено в 06:14
Политика
Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Футбол
«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие
В США по достоинству оценили МиГ-29СМТ
В США сравнили модернизированный МиГ-29СМТ с современным американским F-16.
Обновлено вчера в 05:14
Игры
Для «Metro: Exodus» выпустят два сюжетных дополнения
Для игры планируется выпустить два сюжетных дополнения, которые позволят поиграть за новых персонажей.
Обновлено вчера в 17:14