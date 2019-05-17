Экономика

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%ПРАЙМ 04:08

АК "Алроса" по итогам первого квартала 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
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Чистая прибыль «Алросы» в январе-марте 2019 года снизилась на 27%

МедиаКорСеть07:12

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале 2019 года снизилась на 27%

ТАСС05:31

АЛРОСА сообщила о финансовых результатах за первый квартал 2019 года по МСФО

ИА ЯСИА04:52

Чистая прибыль «АЛРОСА» по МСФО в 1-м квартале составила 24 млрд руб

Финмаркет04:21

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%

ПРАЙМ04:08

Чистая прибыль «Алросы» в I квартале снизилась почти на треть

Rambler News Service04:43

Чистая прибыль «АЛРОСА» в 1 квартале снизилась на 27%

Finam.Ru04:04
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Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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