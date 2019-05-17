Экономика
Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%ПРАЙМ 04:08
АК "Алроса" по итогам первого квартала 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»
Обновлено в 06:58
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Хоккей
«Бостон» сыграет в третьем финале Кубка Стэнли за восемь лет
Обновлено в 01:21
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Теннис
Федерер снялся с турнира в Риме
Третья ракетка мира Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Риме перед четвертьфиналом против Стефаноса Циципаса из-за травмы правой ноги.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Футбол
Лапочкин обслужит финал Кубка России
Финал Кубка России обслужит арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Об этом информирует официальный сайт РФС.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Энергетика
НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»
Французская компания Total заявила, что приостановила ряд операций на своем нефтеперерабатывающем заводе в Германии Leuna для технической проверки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:34
Происшествия
Подравшегося с экипажем рейса Новосибирск — Москва дебошира арестовали
Суд в Новосибирской области арестовал пассажира, который перед вылетом самолета из Новосибирска в Москву напал на пилотов и оскорбил полицейского.
Обновлено в 07:30
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Политика
Путин предложил решение конфликта в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Самолет, летевший из Кипра в Самару, экстренно сел в Краснодаре
16 мая в 20:30 в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет, летевший из Ларнаки (Кипр) в Самару.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Машина снесла фонарный столб на Нагатинской набережной
На юге Москвы произошла авария с участием иномарки.
Обновлено в 02:10
Транспорт
Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке
"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Общество
Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео
Вчера на парковке перед торговым центром в Кудрово очевидцы наблюдали небольшой смерч.
Обновлено в 05:35
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Футбол
На Головина претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм»
В услугах Головина заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер».
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Китае 19 горняков остались в шахте после затопления
Затопление шахты в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая заблокировало 19 человек под землей, передает агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Обновлено в 05:11
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Политика
Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии
Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18