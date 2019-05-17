Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%ПРАЙМ 04:08

АК "Алроса" по итогам первого квартала 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%

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