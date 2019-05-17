Экономика

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%ПРАЙМ 04:08

АК "Алроса" по итогам первого квартала 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
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Девелопер «Самолет» сократил в 2018 году чистую прибыль по МСФО на 11%

РИА Новости04:59

Дивидендная доходность «АЛРОСА» составит 4,4%

Finam.Ru10:55

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале 2019 года снизилась на 27%

ТАСС05:31

Спрос на алмазы упал. Алмазодобытчик АЛРОСА все равно утроил прибыль

РБК11:17

Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%

REGNUM04:58

Чистая прибыль «Алросы» в I квартале снизилась почти на треть

Rambler News Service04:43

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%

ПРАЙМ04:08
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Происшествия

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Экономика

АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Политика

Коломойский рассказал, почему не пойдёт на инаугурацию Зеленского

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не пригласил опального бизнесмена Игоря Коломойского на церемонию инаугурации, которая состоится 20 мая.
Обновлено в 19:41
Политика

СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:29
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Общество

Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»

Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Гаджеты

Рассекречены первые фото нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7A

Первые фото нового смартфона Xiaomi Redmi 7A рассекретили на сайте китайского регулятора Telecommunication Equipment Certification Center (TENAA).
Обновлено в 07:13
Экономика

Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%

Доля безналичных расчетов в России в первом квартале 2019 года увеличилась на 5,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 49,4% от общих расходов граждан, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 04:17
Наука

В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено 15 мая в 15:42
Путешествия

Конюхов рассказал о трудностях своей экспедиции через океан

Обновлено в 16:12
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Соловьев высмеял Ковтуна из-за праздничного торта

Обновлено в 14:49
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Происшествия

Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США

Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
Обновлено в 06:53
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Политика

Минторг США задумался об отсрочке торговых ограничений против Huawei

Официальный представитель американского минторга заявил, что США могут отсрочить некоторые торговые ограничения в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Политика

У России прорезается право голоса в ПАСЕ

Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено в 13:48
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Российский певец Сергей Лазарев выступил под номером 13, который оказался удачным для артиста - он прошел в финал международного конкурса.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Общество

Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена

Обновлено в 13:01
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