Экономика
Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%ПРАЙМ 04:08
АК "Алроса" по итогам первого квартала 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
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Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками
Обновлено вчера в 23:59
Энергетика
«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину
Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Футбол
Переживший инфаркт Касильяс опроверг информацию о завершении карьеры
Вратарь португальского клуба «Порту» Икер Касильяс в Twitter-аккаунте опроверг информацию о завершении карьеры.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.
Обновлено в 09:43
Политика
Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ).
Обновлено в 08:08
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
«Снижение индекса потребительского доверия во многом связано с тем, что в текущей экономической ситуации все меньше потребителей ожидают благоприятных финансовых перспектив и считают, что сейчас не лучшее время тратить деньги, вследствие чего сокращают свои повседневные расходы и продолжают экономить», — пояснила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.
Обновлено в 06:18
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым
Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Футбол
У Кирилла Комбарова родился четвертый сын
В семье капитана тульского «Арсенала» Кирилла Комбарова пополнение: у 32-летнего футболиста родился четвертый ребенок, и это снова мальчик.
Обновлено в 09:51
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Футбол
Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»
22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Политика
Медведев указал на деградацию системы домов престарелых в России
В России многие интернаты и дома престарелых находятся в неудовлетворительном состоянии, система оказания такой помощи деградировала, нужно подготовить программу их восстановления, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о реализации федерального проекта «Старшее поколение», передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 09:10
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Игры
Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжается — прошел год с момента анонса
Прошел ровно год с момента текстового анонса S.T.A.L.K.E.R. 2 от студии GSC Game World.
Обновлено в 09:29
Энергетика
«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа
"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Музыка
Пригожин оценил шансы Лазарева на победу в «Евровидении»
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил шансы певца Сергея Лазарева победить на песенном конкурсе «Евровидение» как небольшие, о чем он рассказал News.ru.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Специалисты рассказали, как уберечься от укуса клеща на природе
Снижают ли репелленты риск укуса, и в какие часы необходимо поставить иммуноглобулин, узнаем у Натальи Торопчиной, заведующей отделением медицинской профилактики второй горбольницы Кемерова.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Политика
Штаб Зеленского отреагировал на выход «Народного фронта» из коалиции
В сообщении штаба отмечается, что коалиции в Раде не существует уже три года, когда ее покинули фракции «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 07:28
Футбол
РФС не выдал «Анжи», «Мордовии» и «Балтике» лицензию для участия в ФНЛ
Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов не выдала соответствующее разрешение для участия в ФНЛ в сезоне-2019/20 «Анжи», «Мордовии» и «Балтике».
Обновлено в 10:59
Происшествия
Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США
Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
Обновлено в 06:53