Экономика
Чистая прибыль Alphabet за I полугодие выросла на 32%ПРАЙМ вчера в 01:05
По итогам второго квартала чистая прибыль Alphabet выросла в 3 раза и достигла 9,947 миллиарда долларов, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне в 8,02 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ИК «Фридом Финанс»: облачные сервисы и buy back поддержат котировки акций Alphabet
Банки.рувчера в 09:30
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:34, Вашингтон
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
На участников ЧМ в Южной Корее обрушилась крыша
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Трамп объяснил вражду с Россией
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Трамп пожаловался на плохое кондиционирование в Белом доме
Политик считает, что в этом виновата администрация предыдущего президента Обамы Американский лидер Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в установке плохой системы кондиционирования в Западном крыле Белого дома, сообщает телеканал C-SPAN.
Обновлено в 00:28
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено вчера в 03:29
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено вчера в 20:45
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено 25 июля в 04:28
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 07:43
Политика
Германия жаждет сближения с Россией
Как пишет газета, многие жители Германии признают западную политику против России неверной.
Обновлено в 00:10
Космос
В Калуге открылась выставка, посвящённая полётам животных в космос
В калужском музее истории космонавтики начала работу новая экспозиция "Космические первопроходцы" В музее истории космонавтики 25 июля открылась выставка "Космические первопроходцы", сообщили в пресс-службе городской думы Калуги.
Обновлено вчера в 04:41
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
Динамо — Урал 2:0
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» на Международном кубке чемпионов
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» нанес разгромное поражение другой мадридской команде — «Реал», в матче турнира Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 00:28
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
В ходе беседы президенты Украины и США договорились обсудить взаимодействие между странами во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Обновлено 25 июля в 13:33
Футбол
Молодежное первенство. «Спартак» в гостях проиграл «Тамбову»
В матче 3-го тура молодежного первенства России «Тамбов» дома сыграл с московским «Спартаком».
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.
Обновлено вчера в 09:11