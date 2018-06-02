Экономика

Чистая прибыль Alphabet за I полугодие выросла на 32%ПРАЙМ вчера в 01:05

По итогам второго квартала чистая прибыль Alphabet выросла в 3 раза и достигла 9,947 миллиарда долларов, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне в 8,02 миллиарда долларов.
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