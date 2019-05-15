Экономика
Чистая прибыль Alibaba за год выросла на 37%Вести.Финанс вчера в 10:22
Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Alibaba по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 31 марта, выросла на 37% до $13 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ
Обновлено в 06:25
Политика
В Кремле оценили результаты опроса о сбережениях россиян
Ранее «Левада-Центр» представил результаты опроса общественного мнения, согласно которым 65% российских семей не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 06:13
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Стриптизер Тарзан показал фото Наташи Королевой без макияжа
Певица предстала на фото в роскошном зеленом платье с открытыми плечами и без макияжа.
Обновлено в 05:07
Политика
В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Здоровье
Эндокринолог назвал опасные осложнения на фоне диабета
Эндокринолог Елена Сюракшина, кандидат медицинских наук, врач высшей категории рассказала, о том, какие опасные осложнения диабета существуют, что надо о них знать и как с ними бороться.
Обновлено в 08:14
Авто
McLaren представил новый практичный суперкар GT
Британский бренд выпустил новый суперкар GT, который предназначен для длительных поездок.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
В Екатеринбурге на акции протеста против храма задержаны десятки людей
Акция протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге — уже третья по счету за последние три дня — завершилась задержанием нескольких десятков активистов.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей
Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Политика
Мэр Нью-Йорка намерен участвовать в президентских выборах в США
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году в США.
Обновлено в 07:31
Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Политика
Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В центре Тамбова обрушились перекрытия старинного здания
Перекрытия старинного здания обрушились в центре Тамбова.
Обновлено в 08:08
Здоровье
Названы запахи, которые предупреждают о проблемах со здоровьем
Врачи рассказали о запахах, которые нельзя оставлять без внимания, поскольку они могут сообщить о проблемах со здоровьем.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Экономика
Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании
О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
Обновлено в 07:06
Политика
В Совбезе оценили влияние санкций США на энергобезопасность России
Санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
Обновлено в 06:52
Политика
Глава Хакасии выиграл суд у Михаила Леонтьева о защите чести
Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к журналисту, вице-президенту и пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:38
Кино
Четвёртый сезон «Рика и Морти» выйдет в ноябре
Adult Swim выпустил тизер, в котором Рик и Морти объявляют дату выхода четвёртого сезона — ноябрь этого года.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Путин призвал показать результаты освоения средств
Президент России Владимир Путин призвал власти демонстрировать результаты освоения выделенных из федерального бюджета средств.
Обновлено в 07:59
Финансы
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Общество
Россиянам могут дать дополнительный выходной для диспансеризации
В России могут ввести дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 02:25
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
Норвежские учёные, выяснили, какие пары чаще вступают в сексуальный контакт.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:38
Космос
Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны
Китайский луноход "Юйту-2" в рамках космической миссии на обратную сторону Луны обнаружил богатые железом минералы пироксены и оливины.
Обновлено в 03:59