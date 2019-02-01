Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по итогам 2018 года упала в 10 разРБК 13:28
В 2018 году чистая прибыль «Аэрофлота» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась в 10,2 раза в годовом выражении и составила 2,8 млрд против 28,4 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Происшествия
У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз
Обновлено вчера в 20:01
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция защиты
Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.
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Спорт
Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок
Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
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Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Общество
Власти Чечни не намерены запрещать работу «Яндекс.Такси» в регионе
Запрещать работу «Яндекс.Такси» власти не намерены, заявил ТАСС пресс-секретарь министерства Заур Цицаев.
Обновлено в 14:27
Авто
Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях
Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Общество
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Нидерландская группа компаний IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду.
Обновлено в 10:49
Авто
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Общество
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Политика
МИД направил ноту Франции после слов Макрона о российских СМИ
Российский МИД направил ноту в посольство Франции с просьбой прокомментировать высказывания президента Эммануэля Макрона о "вмешательстве" российских СМИ в протесты "желтых жилетов".
Обновлено в 15:35
Общество
Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее
Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon с 4 февраля резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку на эту услугу, следует из информации в приложении ритейлера.
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Происшествия
СМИ назвали вероятную причину смерти Децла
По некоторым данным, причиной смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) могла стать острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова
Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено в 14:46
Космос
Илон Маск впервые испытал двигатель для межпланетного корабля Starship
Американская компания SpaceX Илона Маска провела первые огневые испытания двигателя для космического корабля Starship, который будет совершать межпланетные полеты.
Обновлено вчера в 23:40
Культура
Умер композитор и дирижёр Вячеслав Овчинников
Обновлено в 12:59
Кино
Грузинская актриса Гуранда Габуния скончалась в Тбилиси
Обновлено в 12:44
Авто
Volvo отзывает в России почти 2 000 автомобилей
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Росстандарта, шведская компания вынуждена отозвать почти 2 тыс. своих автомобилей из-за отклонений, выявленных в программном обеспечении модуля связи.
Обновлено в 04:12
Экономика
Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд
Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него.
Обновлено в 14:43
Космос
Астронавты на МКС могут остаться без туалета на неделю
Обновлено в 09:51
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Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Экономика
Росстат сообщил о рекордном за шесть лет росте экономики
Согласно первой оценке Росстата, в 2018 г. ВВП вырос на 2,3% против 1,6% годом ранее. Это максимальные с 2012 г. темпы роста.
Обновлено в 08:08
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Обновлено в 06:55
Культура
Мария Степанова стала лауреатом литературной премии «НОС»
Церемония награждения лауреатов премии «НОС» прошла в Москве этим вечером.
Обновлено в 14:32