Экономика

Чистая прибыль «Аэрофлота» по итогам 2018 года упала в 10 разРБК 13:28

В 2018 году чистая прибыль «Аэрофлота» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась в 10,2 раза в годовом выражении и составила 2,8 млрд против 28,4 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Чистая прибыль «Аэрофлота» в 2018 году упала в 10 раз

URA.Ru14:27

Чистая прибыль «Аэрофлота» по итогам 2018 года упала в 10 раз

РБК13:28

Аэрофлот» отчитался о снижении прибыли в 2018 году в десять раз

Говорит Москва14:23

Чистая прибыль «Аэрофлота» упала в 10 раз

Взгляд.ру11:55

Чистая прибыль «Аэрофлота» в 2018 году упала в десять раз

Дождь14:14

Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ упала в 10 раз в 2018 году

Коммерсантъ10:57

Первые лица летят «Аэрофлотом»

Труд01 февраля в 07:23
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
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IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду

Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
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В WhatsApp появилась новая функция защиты

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Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд

Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него.
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Число жертв пожара в центре Москвы возросло до восьми

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что среди восьми жертв пожара двое детей.
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Происшествия

В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
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Общество

Ozon отменил бесплатную доставку товаров

Ранее при заказе товара на сайте можно было оформить доставку в сеть постаматов бесплатно, доставка курьером стоила 99 рублей.
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В начале встречи португальский тренер вышел на лед, чтобы провести символическое вбрасывание.
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В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
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Авто

BMW выпустит спецверсию купе 8-Series

Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
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Космос

Илон Маск впервые испытал двигатель для межпланетного корабля

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter испытания двигателя Raptor для нового космического корабля Starship.
Обновлено в 02:17
Происшествия

У торгового центра в штате Нью-Мексико произошел взрыв

Взрыв произошел в понедельник около торгового центра Coors and Central в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:43
Спорт

Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе

Российский сноубордист Дмитрий Логинов одержал победу в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в американском Парк-Сити.
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Умер композитор и дирижёр Вячеслав Овчинников

Обновлено в 12:59
Авто

АвтоВАЗ выпустил бюджетные Lada Vesta дешевле 600 тысяч рублей

Не слишком ли сильно раскатала губу lada Vesta Sport за 1 млн рублей Самой доступной модификацией седана вместо прежней Classic стала комплектация Standart, оцененная в 594 900 рублей с учетом действующих маркетинговых предложений.
Обновлено в 07:28
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Происшествия

У 26 ульяновских суворовцев нашли в легких червей

Обновлено в 00:59
Недвижимость

Крым обогнал все регионы России по темпам роста строительства жилья

Самые высокие темпы прироста по вводу индустриального жилья показал Крым, где в 2018 году было построено 348 тыс. кв. м, что на 60,7% больше, чем в 2017-м.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Канаде три человека стали жертвами схода поезда с рельсов

Обновлено в 17:34
Общество

Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman

Обновлено в 13:23
Транспорт

Восстановлено движение по Липецкой улице в Москве

Ранее в понедельник сообщалось, что движение транспорта в районе дома 23 на Липецкой улице в сторону центра было затруднено из-за скопления воды на проезжей части.
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Общество

Вслед за лисами в московские дворы пришли зайцы

В соцсетях публикуют ролики, на которых зайцы беззаботно прыгают близ жилых домов на окраине Москвы.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Прокуратура объяснила секретность дела о гибели группы Дятлова

Обновлено в 13:32
Авто

«Запорожцы» закончились. В январе продано ноль автомобилей ЗАЗ

Январь 2019 года стал первым в истории украинского автопрома месяцем, когда не было продано ни одного нового автомобиля марки ЗАЗ.
Обновлено вчера в 14:13
Политика

МИД направил ноту Франции после слов Макрона о российских СМИ

Российский МИД направил ноту в посольство Франции с просьбой прокомментировать высказывания президента Эммануэля Макрона о "вмешательстве" российских СМИ в протесты "желтых жилетов".
Обновлено в 15:35
Космос

Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики

В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено в 13:01
Авто

Volvo отзывает в России почти 2 000 автомобилей

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Росстандарта, шведская компания вынуждена отозвать почти 2 тыс. своих автомобилей из-за отклонений, выявленных в программном обеспечении модуля связи.
Обновлено в 04:12
Наука

Половина Мирового океана поменяет цвет из-за глобального потепления

Обновлено в 15:22
Игры

Respawn: Titanfall 3 не в разработке

В свете анонса и одновременного релиза Apex Legends журналистам Eurogamer удалось взять интервью у ведущего продюсера Respawn Дрю МакКоя, который подтвердил неприятную информацию — Titanfall 3 не в разработке.
Обновлено в 15:48
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