Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании. В III квартале чистая прибыль выросла на 14,2% - до 27,7 млрд рублей.

Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%

Финансы Финансы Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2% Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.

Экономика Экономика ЦБ заявил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках РФ Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно о жалобах клиентов ряда банков о требовании с них обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы.

Экономика Экономика «Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб Группа компаний "Русагро" приобрела права требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

Экономика Экономика «Магнит» закрыл сделку по приобретению «СИА групп» «Магнит» закрыл сделку по покупке дистрибутора лекарств «СИА групп» у Marathon Group.

Экономика Экономика В России могут отменить более 50 отраслевых госсубсидий Более 50 отраслевых государственных субсидий могут быть отменены в России до конца 2018 года.

Экономика Экономика Правительство утвердило порядок выплат по госконтрактам «Подписанным постановлением на постоянной основе закрепляется новый порядок расчетов по госконтрактам, при котором последующие после выплаты аванса платежи производятся в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»,— говорится в постановлении.

Энергетика Энергетика Reuters: Россия хочет сокращать нефтедобычу постепенно Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.

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Финансы Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Экономика Экономика В Германии начали антимонопольное расследование в отношении Amazon Федеральное ведомство Германии по надзору за деятельностью картелей начало расследование в отношении американской компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в стране и одновременно крупнейшей площадкой для других игроков рынка.

Энергетика Энергетика Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС «Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.

Экономика Экономика НПФ наращивают вложения в сектор госбумаг НПФ наращивают вложения в сектор госбумаг Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сокращают инвестиции в реальный сектор экономики, при этом доля облигаций федерального займа (ОФЗ) в совокупном портфеле НПФ по итогам третьего квартала составила 37,5%.

Экономика Экономика Агрохолдинг «Степь» купил крупнейшего в России сахарного трейдера Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») купил крупнейшего в России сахарного трейдера — ростовскую компанию «Инвестпром-опт».