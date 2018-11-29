Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%ТАСС10:19
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании. В III квартале чистая прибыль выросла на 14,2% - до 27,7 млрд рублей.
ТАСС10:19
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Чистая прибыль «Аэрофлота» в III квартале выросла на 14,2% — до 27,7 млрд рублей
Rambler News Service10:07
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Энергетика
Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали
Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.
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Энергетика
Минэнерго: Продажа бензина внутри России стала выгоднее экспорта
В ноябре этого года нефтяным компаниям стало более выгодно продавать бензин внутри страны, а не на экспорт.
Обновлено в 10:09
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Обновлено в 10:38
Экономика
Мантуров поддержал повышение порога доминирования для торговых сетей
Министерство промышленности и торговли поддержит повышение порога доминирования для торговых сетей, но не прогнозирует, когда будут поправки об этом в закон о торговле.
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Экономика
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий выплаты по ОСАГО к натуральным и отменяющий учет износа.
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Экономика
Газпром построил около 300 километров газопровода «Северный поток — 2»
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Обновлено в 12:44
Экономика
Бизнес на отходах: кто построит 220 мусороперерабатывающих заводов
Мусор в списке Белоусова "Еврохим" Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и "готов транслировать его по стране", то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах.
Обновлено в 10:42
Экономика
АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК
"АвтоВАЗ" подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК) совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 10:48
Экономика
Правительство не планирует увеличивать штрафы для интернет-компаний
Правительство не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний в случае несоблюдения российского законодательства, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
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Экономика
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 12:03
Экономика
Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Обновлено в 12:24
Экономика
На аукционе Christie’s продали бутылку виски за рекордную цену
Обновлено в 11:34
Экономика
Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании
Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет.
Обновлено в 09:28
Экономика
ВЭБ поможет улучшить городскую среду в Приморье
В рамках рабочей встречи во Владивостоке администрация Приморского края заключила соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.
Обновлено в 09:00
Экономика
Северная Осетия намерена направить в 2019 году более 7 млрд рублей на развитие образования
Власти Северной Осетии планируют в 2019 году направить на развитие образования 7,5 млрд рублей, сообщил в четверг замминистра финансов республики Алан Дзагоев на заседании регионального парламента.
Обновлено в 12:01