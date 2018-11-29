Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%ТАСС10:19
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании. В III квартале чистая прибыль выросла на 14,2% - до 27,7 млрд рублей.
ТАСС10:19
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Чистая прибыль «Аэрофлота» в III квартале выросла на 14,2% — до 27,7 млрд рублей
Rambler News Service10:07
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Энергетика
Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали
Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.
Обновлено в 12:26
Экономика
Евтушенков передал своему сыну Феликсу 2,5% акций «Системы»
Основной бенефициар и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков передал своему сыну Феликсу 2,5% акций корпорации, снизив свою долю до 59,203%, говорится в сообщении АФК.
Обновлено в 13:54
Энергетика
Минэнерго сообщило о восстановлении прибыльности АЗС
По данным Минэнерго, к 25 ноября цены на бензин на российских АЗС в годовом выражении выросли на 10,2% до 41,72 руб. за литр, цены на зимнее дизельное топливо – на 15,91% до 46,47 руб.
Обновлено в 10:09
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 10:38
Экономика
В Германии начали антимонопольное расследование в отношении Amazon
Федеральное ведомство Германии по надзору за деятельностью картелей начало расследование в отношении американской компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в стране и одновременно крупнейшей площадкой для других игроков рынка.
Обновлено в 13:30
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий выплаты по ОСАГО к натуральным и отменяющий учет износа.
Обновлено в 12:14
Экономика
Мантуров поддержал повышение порога доминирования для торговых сетей
Министерство промышленности и торговли поддержит повышение порога доминирования для торговых сетей, но не прогнозирует, когда будут поправки об этом в закон о торговле.
Обновлено в 11:56
Экономика
Минсельхоз повысил прогноз урожая пшеницы в 2018 году до 70 млн тонн
Предыдущий прогноз по урожаю пшеницы в России в 2018 году составлял 69,3 млн т. "Минсельхоз повысил прогноз по сбору пшеницы в 2018 году в весе после доработки до 70 млн т. При этом прогноз по урожаю зерна в весе после доработки сохраняется на уровне 110 млн т", - отмечает Минсельхоз.
Обновлено в 10:10
Экономика
Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Обновлено в 12:24
Экономика
Бизнес на отходах: кто построит 220 мусороперерабатывающих заводов
Мусор в списке Белоусова "Еврохим" Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и "готов транслировать его по стране", то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах.
Обновлено в 10:42
Экономика
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 13:21
Экономика
ДОМ.РФ увеличил рентабельность по МСФО за девять месяцев в 1,2 раза
Рентабельность собственных средств госкомпании "ДОМ.РФ" (ранее - Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла до 12,4%, говорится в сообщении о публикации отчетности компании.
Обновлено в 13:42
Экономика
Почему Газпромбанк скрыл долги иностранных заемщиков на 1 трлн руб
По состоянию на 1 апреля крупнейшими должниками Газпромбанка были резиденты Кипра (243,5 млрд руб.), далее шли Австрия (93,9 млрд руб.) и офшор Гернси (53,5 млрд руб.). 29 млрд руб. требований приходилось на Узбекистан, 27 млрд — на Люксембург, 23 млрд — на Нидерланды, 18 млрд — на Британские Виргинские острова.
Обновлено в 14:01
Экономика
АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК
"АвтоВАЗ" подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК) совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 10:48
Финансы
ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года
"В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.
Обновлено в 11:44