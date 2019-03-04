Экономика

Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за 2018 год упала в четыре разаРБК 12:07

В 2018 году чистая прибыль «Аэрофлота» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 5,7 млрд руб. по сравнению с 23,06 млрд в 2017 году. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в распоряжение РБК.
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Керосин выкачал прибыль из «Аэрофлота»

Коммерсантъ14:04

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» по итогам прошлого года снизилась на 75% по МСФО

Телеканал 360°12:41

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» в 2018 году сократилась на 75% — до 5,7 млрд рублей

Rambler News Service11:00

Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО снизилась на 75% в 2018 году

Интерфакс11:25

Чистая прибыль «Аэрофлота» в 2018 году упала в четыре раза

Ведомости11:15

Итоги дня: индекс Мосбиржи ушел вниз вопреки росту «Аэрофлота» и ЛУКОЙЛа

РБК13:06

Чистая прибыль «Аэрофлота» в 2018 году снизилась на 75%

Вести.Финанс11:56
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:10, Ашберн
Происшествия

В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки

Обновлено в 16:13
Происшествия

Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке

Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Обновлено в 14:56
Общество

Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
Обновлено в 13:03
Политика

Медведев назвал условия сохранения газового транзита через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort назвал условия сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено в 17:00
Политика

Зеленский прокомментировал прослушку СБУ его офиса

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский прокомментировал информацию о прослушивающем устройстве на крыше своего киевского офиса, предположив, что украинским спецслужбам просто нравится его юмор.
Обновлено в 17:00
Кино

Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
Футбол

Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:59
Политика

Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД

Россия официально приостановила выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:53
Политика

Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости коренным образом пересмотреть действие Шенгенской системы, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на статью президента, которая выйдет 5 марта.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие

В ДНР обвинили СБУ в похищении бывшего командира танкового экипажа

Обновлено в 09:24
Происшествия

СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность

Следственное управление СКР по Удмуртии сообщило, что причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 08:24
Общество

В Чили три туриста получили три года тюрьмы за вандализм

Чилийский суд приговорил троих иностранных туристов к трем годам тюрьмы и штрафу в размере шесть миллионов песо за нанесение ущерба национальному памятнику, сообщает газета LaTercera.
Обновлено в 16:48
Политика

Москва призвала Лондон срочно обнародовать результаты «дела Скрипалей»

«Призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий», — цитирует сообщение посольства агентство.
Обновлено в 15:40
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Экономика

Европа не смогла повторить успех РФ: Der Spiegel о российских конкурентах Google и Facebook, которые приносят миллиарды

Журналист немецкого издания Der Spiegel в своей статье о российском ИТ-бизнесе отмечает: интернет-компаниям в России удалось создать конкурентов для таких гигантов, как Google и Facebook, чего не смогла добиться ни одна европейская страна.
Обновлено в 02:53
Музыка

Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
Обновлено в 07:44
Политика

Посол: Россия отреагирует на угрозы своим инвестициям в Венесуэле

Россия будет реагировать «самым жёстким образом» на попытки лишить российские компании вложений в экономику Венесуэлы, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Арестована начальник Дома офицеров ЗВО в Петербурге

По версии следствия, начальник ФГБУ «Дом офицеров ЗВО» с ноября 2015 года по май 2018 года предоставила ООО «Русский строительный дом» нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив коммерческую структуру от обязательной ежемесячной арендной платы.
Обновлено в 13:47
Общество

Шнуров заступился за сотрудника Роскосмоса

Обновлено в 08:14
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2.
Обновлено в 14:22
Баскетбол

«Химки» в овертайме одолели ЦСКА

«Химки» нанесли поражение ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Политика

Россия никогда не признает КНДР ядерной державой, заявил посол в США

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва никогда не признает КНДР в качестве ядерной державы.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за безрыбья

Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за отсутствия рыбы в меню на борту самолета, в результате чего его сняли с рейса.
Обновлено в 15:10
Общество

В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Политика

Трамп продлил санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные против России в 2014 году из-за ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 13:30
Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Одна из крупнейших страховых компаний России на рынке каско, «АльфаСтрахование», назвала самые угоняемые автомобили в 2018 году.
Обновлено в 07:22
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума

Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
Обновлено в 10:42
Финансы

Forbes назвал лучшие банки мира

Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в основном на мнении о них клиентов.
Обновлено в 15:23
Транспорт

В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны

Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Политика

Кит за китом: здоровье косаток и белух в бухте Средняя ухудшилось

Обновлено в 16:02
Главное