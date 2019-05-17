Экономика
Чистая прибыль «АЛРОСА» в 1 квартале снизилась на 27%Finam.Ru 04:04
Выручка "АЛРОСА" по МСФО в 1 квартале 2019 года снизилась на 27% г/г - до 70 млрд руб. за счёт роста доли продаж мелкоразмерного сырья и снижения объемов продаж в каратах (-21% г/г), сообщает компания.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
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В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
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Совет Европы заявил о готовности вернуть России право голоса в ПАСЕ
Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году.
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Общество
В Рязани нашли озадачившую Путина детскую площадку
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Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
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США отменяют пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики
Газета "Вашингтон пост" со ссылкой на свои источники сообщает, что в течение 48 часов США могут объявить об отмене пошлин на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики.
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Если же человек всё-таки не может за собой ухаживать, зависит от посторонней помощи, необходимо обеспечить ему достойный уход.
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Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
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В Петербурге увеличат надбавку учителям за классное руководство.
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Армия и оружие
Небензя отверг обвинения в нарушении гуманитарного права в Идлибе
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии заявил, что Москва категорически отвергает обвинения западных стран в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в сирийском Идлибе.
Обновлено в 11:24
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Генетически модифицированную папайю выявили в овсяной каше быстрого приготовления. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 11:10
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
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Политика
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Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении
"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
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Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
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Накануне в Epic Games Store стартовала масштабная распродажа, из-за которой многие не обратили внимание ещё на одну акцию: в магазине Epic Games бесплатно раздают очередную инди-игру - квест Stories Untold.
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В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ
Выехавший на оформление дорожно-транспортного происшествия сотрудник Государственной автоинспекции белорусского города Могилев Максим Остапович был найден убитым.
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В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
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Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
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Звезда «Вечного зова» 75-летняя Екатерина Жемчужная рассказала Борису Корчевникову о потере ребенка и пережитых испытаниях.
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