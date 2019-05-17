Экономика

Чистая прибыль «АЛРОСА» в 1 квартале снизилась на 27%Finam.Ru 04:04

Выручка "АЛРОСА" по МСФО в 1 квартале 2019 года снизилась на 27% г/г - до 70 млрд руб. за счёт роста доли продаж мелкоразмерного сырья и снижения объемов продаж в каратах (-21% г/г), сообщает компания.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Спрос на алмазы упал. Алмазодобытчик АЛРОСА все равно утроил прибыль

РБК11:17

Снижение стока «АЛРОСА» в апреле продолжилось, прогноз по продажам неизменен

Финмаркет11:51

Прогноз результатов «Алросы» за I кв по МСФО: чистая прибыль составила 17 млрд руб

ПРАЙМвчера в 04:42

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале 2019 года снизилась на 27%

ТАСС05:31

Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%

REGNUM04:58

Чистая прибыль «Алросы» в I квартале снизилась почти на треть

Rambler News Service04:43

Дивидендная доходность «АЛРОСА» составит 4,4%

Finam.Ru10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Общество

«Ловец покемонов» пришел на акцию по защите сквера в Екатеринбурге

Обновлено в 11:29
Политика

Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:16
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика

Совет Европы заявил о готовности вернуть России право голоса в ПАСЕ

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году.
Обновлено в 08:49
Общество

В Рязани нашли озадачившую Путина детскую площадку

Обновлено в 13:01
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Обновлено вчера в 15:16
Политика

США отменяют пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

Газета "Вашингтон пост" со ссылкой на свои источники сообщает, что в течение 48 часов США могут объявить об отмене пошлин на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Авто

Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5

Обновлено в 11:42
Политика

Транзит российской нефти на Украину приостановлен

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 млрд рублей — Медведев

Если же человек всё-таки не может за собой ухаживать, зависит от посторонней помощи, необходимо обеспечить ему достойный уход.
Обновлено в 12:29
Хоккей

Сборная Норвегии обыграла Австрию на ЧМ-2019

Сборная Норвегии одержала победу над Австрией (5:3) в матче группы B чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:37
Политика

Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:53
Общество

Беглов поручил увеличить учителям надбавку за классное руководство

В Петербурге увеличат надбавку учителям за классное руководство.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Небензя отверг обвинения в нарушении гуманитарного права в Идлибе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии заявил, что Москва категорически отвергает обвинения западных стран в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в сирийском Идлибе.
Обновлено в 11:24
Общество

Роспотребнадзор выявил ГМО в овсяной каше Nestle

Генетически модифицированную папайю выявили в овсяной каше быстрого приготовления. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 11:10
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении

"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения»

Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают хоррор-квест Stories Untold

Накануне в Epic Games Store стартовала масштабная распродажа, из-за которой многие не обратили внимание ещё на одну акцию: в магазине Epic Games бесплатно раздают очередную инди-игру - квест Stories Untold.
Обновлено в 07:55
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ

Выехавший на оформление дорожно-транспортного происшествия сотрудник Государственной автоинспекции белорусского города Могилев Максим Остапович был найден убитым.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Авто

Citroen откажется от обычных ключей в пользу смартфонов

Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Звезда «Вечного зова» Екатерина Жемчужная рассказала о потере ребенка

Звезда «Вечного зова» 75-летняя Екатерина Жемчужная рассказала Борису Корчевникову о потере ребенка и пережитых испытаниях.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное