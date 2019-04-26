Политика
«Чистая» нефть придёт на Мозырский НПЗ в начале маяNews.ru вчера в 13:45
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, когда «чистая» нефть из РФ поступит на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Белоруссии. По его словам, это произойдёт в начале мая 2019 года. По его словам, нефть окажется на российско-белорусской границе в конце апреля.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:49, Ашберн
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В Уфе пропала семья из 5 человек
В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
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В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
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В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
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Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
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Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины
Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.
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Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
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Внедорожник LADA 4x4 получит полностью независимую подвеску
Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
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«Попахивает могилкой»: Лена Миро посмеялась над новой невестой Деппа
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Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
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Чех по окончании сезона может вернуться в «Челси»
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Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено вчера в 14:20
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Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу
Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
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На Украине принят резонансный закон о языке
Верховная рада приняла закон о языке, согласно которому украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
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