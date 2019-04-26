Политика
«Чистая» нефть придёт на Мозырский НПЗ в начале маяNews.ru вчера в 13:45
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, когда «чистая» нефть из РФ поступит на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Белоруссии. По его словам, это произойдёт в начале мая 2019 года. По его словам, нефть окажется на российско-белорусской границе в конце апреля.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
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Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), вышла на свободу.
Обновлено в 01:53
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
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Технологии
В OpenAI разработали нейросеть для создания музыки
Обновлено в 02:13
Политика
В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.
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Политика
В Кремле прокомментировали приговор Бутиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
Москвичей предупредили о массовом появлении комаров
"Сейчас их небольшое количество, массовый лет начнется в конце мая - начале июня, когда комары из личиночной стадии, которые живут в стоячих водоемах, превратятся во взрослых и будут искать себе пропитание для того, чтобы отложить яйца для нового поколения", - отметили в Мосприроде.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Двое погибли при падении самолета Як-18 в Хабаровском крае
Самолет Як-18 упал в Хабаровском крае, в результате погибли два человека. Об этом в субботу, 27 апреля, заявили власти региона.
Обновлено в 02:30
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Наука
Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти
Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:49
Политика
Кто «затягивает» США в конфликт с Тегераном, рассказал глава МИД Ирана
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф рассказал, кто именно "затягивает" США в конфликт с Ираном.
Обновлено в 01:21
Экономика
Apple может приобрести у Intel производство чипов для 5G
Переговоры между Apple и Intel о возможной сделке по приобретению производства чипов для связи пятого поколения продолжались с лета 2018 года, и были прерваны после того, как компания из Купертино ранее урегулировала судебное разбирательство по делу о патентах с поставщиком процессоров Qualcomm, пишет WSJ.
Обновлено вчера в 18:57
Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
На трассе Новороссийска в ДТП погиб один человек, шесть пострадали
Авария произошла 27 апреля около 01.45 на Анапском шоссе в Новороссийске Водитель "Форда" устроил ДТП на встречной полосе по дороге в Новороссиск, из-за которого один человек погиб, шесть пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
США отказали в визе российскому эксперту по химоружию
Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Обновлено вчера в 06:20
Политика
На празднование юбилея высадки в Нормандии Путина пока не звали — Песков
Президент России Владимир Путин пока не получал приглашения на участие в празднование 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии, рассказал 27 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:45
Авто
В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant
Фирма Mopar, которая является заводским тюнинг-подразделением Chrysler, объявила о старте продаж двигателя Hellephant, который обладает мощностью 1000 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие
Армия Хафтара получила серьезное преимущество
Обновлено 25 апреля в 13:22
Футбол
Впервые за 13 лет «Ливерпуль» одержал 10 побед подряд
В рамках 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Хаддерсфилд» со счетом 5:0. Эта победа стала для команды Юргена Клоппа десятой подряд во всех турнирах.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Трое детей пострадали при стрельбе в штате Оклахома в США
Ранее сайт kp.ru писал, что в результате стрельбы в американской штате Огайо погиб полицейский, еще один страж порядка получил ранения.
Обновлено в 01:40
Баскетбол
НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» выиграл серию с «Клипперс»
НБА Плей-офф Первый раунд Шестой матч "Голден Стэйт" победил в серии – 4-2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Обновлено вчера в 11:53
Религия
Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу
Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Авто
Умелец создал ювелирную модель Ford Escort
Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
Обновлено в 02:19
Политика
Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи
Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:59