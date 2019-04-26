Политика

«Чистая» нефть придёт на Мозырский НПЗ в начале маяNews.ru вчера в 13:45

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, когда «чистая» нефть из РФ поступит на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Белоруссии. По его словам, это произойдёт в начале мая 2019 года. По его словам, нефть окажется на российско-белорусской границе в конце апреля.
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«Чистая» нефть из РФ придет на НПЗ в Мозыре в начале мая - Минэнерго РФ

ПРАЙМвчера в 16:08

«Чистая» нефть придёт на Мозырский НПЗ в начале мая

News.ruвчера в 13:45

СОРОКИН: БУДЕТ ОЧИЩЕНА ВЕТКА ОТ УНЕЧИ ДО МОЗЫРСКОГО НПЗ

Financial Oneвчера в 13:48

Чистая нефть начнет поступать на Мозырский НПЗ в начале мая

ТАССвчера в 13:43
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
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Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), вышла на свободу.
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Москвичей предупредили о массовом появлении комаров

"Сейчас их небольшое количество, массовый лет начнется в конце мая - начале июня, когда комары из личиночной стадии, которые живут в стоячих водоемах, превратятся во взрослых и будут искать себе пропитание для того, чтобы отложить яйца для нового поколения", - отметили в Мосприроде.
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Кто «затягивает» США в конфликт с Тегераном, рассказал глава МИД Ирана

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Переговоры между Apple и Intel о возможной сделке по приобретению производства чипов для связи пятого поколения продолжались с лета 2018 года, и были прерваны после того, как компания из Купертино ранее урегулировала судебное разбирательство по делу о патентах с поставщиком процессоров Qualcomm, пишет WSJ.
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США отказали в визе российскому эксперту по химоружию

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
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Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
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