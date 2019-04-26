«Чистая» нефть придёт на Мозырский НПЗ в начале маяNews.ru вчера в 13:45

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, когда «чистая» нефть из РФ поступит на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Белоруссии. По его словам, это произойдёт в начале мая 2019 года. По его словам, нефть окажется на российско-белорусской границе в конце апреля.

«Чистая» нефть придёт на Мозырский НПЗ в начале мая

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