Энергетика
Чистая нефть поступила в Польшу по трубопроводу «Дружба»Метагазета 03:00
По газопроводу «Дружба» начала поступать чистая нефть в Польшу, через Беларусь. Об этом рассказал советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
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Происшествия
Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»
Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО «Росагролизинг» вместо Росимущества.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился летевший из Москвы в Томск самолет
Лайнер приземлился в Екатеринбурге по техническим причинам, уточнили в региональной транспортной прокуратуре.
Обновлено в 22:41
Армия и оружие
Более 650 человек погибло с начала боевых действий в Триполи
Уточняется, что с 4 апреля, когда начались столкновения, ранения получили 3547 человек, из них 126 — мирные жители.
Обновлено в 22:17
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Политика
Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе
Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Младшую дочку Елены Подкаминской перепутали с мальчиком
Младшую дочку российской актрисы театра и кино Елены Подкаминской перепутали с мальчиком.
Обновлено в 15:04
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 19:19
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу
Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:38
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено в 22:40
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.
Обновлено в 19:08
Игры
Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett
Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Политика
Британии пригрозили дефолтом при невыплате $50 млрд до выхода из ЕС
Агентство Reuters со ссылкой на близкий к президенту Франции Эмманюэлю Макрону источник сообщает, что, если Великобритания не выплатит задолженность перед Евросоюзом в объёме 39 миллиардов фунтов (50 миллиардов долларов, или более 3 триллионов 200 миллиардов рублей), в стране должен быть объявлен дефолт.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии
В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено в 23:33
Происшествия
В Новороссийске загорелось здание морского университета
Здание Государственного морского университета имени Ф.Ушакова загорелось на площади 300 квадратных метров в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:20
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Происшествия
«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян
Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
Обновлено в 22:35
Политика
Суд Молдавии временно лишил Додона полномочий президента
Конституционный суд Молдавии принял решение временно передать президентские полномочия временно исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу.
Обновлено в 03:00
Игры
E3 2019: состоялся анонс Elden Ring от From Software и Джорджа Мартина
Microsoft в рамках презентации на E3 2019 наконец-таки анонсировала новую игру от From Software под названием Elden Ring.
Обновлено в 17:28
Происшествия
На вокзале в Уфе произошла стрельба
Обновлено в 13:44
Политика
Киев предостерег Молдавию от «российского сценария федерализации»
«Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны», — заявил МИД.
Обновлено в 22:08
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Токаев поблагодарил казахстанцев за доверие
Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие, сообщается на официальном сайте Токаева.
Обновлено в 23:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено в 22:42
Армия и оружие
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего
Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела со стороны противника на линии соприкосновения войск, заявило 9 июня Минобороны Азербайджана, обвинив Армению в провокации.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами
Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Бурятии разбился самолет Ан-2
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тункинском районе Бурятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.
Обновлено в 10:46
Футбол
Сборная Португалии стала первым победителем Лиги наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов в финале Лиги нацией УЕФА.
Обновлено в 16:35
Политика
Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено в 06:17