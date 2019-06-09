Чистая нефть поступила в Польшу по трубопроводу «Дружба»Метагазета вчера в 03:00

По газопроводу «Дружба» начала поступать чистая нефть в Польшу, через Беларусь. Об этом рассказал советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Чистая нефть поступила в Польшу по трубопроводу «Дружба»

Происшествия В Екатеринбурге приземлился летевший из Москвы в Томск самолет Лайнер приземлился в Екатеринбурге по техническим причинам, уточнили в региональной транспортной прокуратуре.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.

Футбол Сборная Португалии выиграла Лигу Наций Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Общество Проректор РАНХиГС Федотов сожалеет, что назвал учителей неудачниками Проректор РАНХиГС Иван Федотов, назвавший школьных учителей «отвратительными» и «закомплексованными неудачниками», признал, что был слишком категоричен.

Игры Анонсирована новая игра от студии Arkane — Deathloop На презентации Bethesda в рамках игровой выставки E3 2019 представители студии Arkane в Лионе сделали анонс своего нового проекта, сюжет которого разворачивается на таинственном острове, где дерутся два ассасина, цель которых сохранить петлю времени и, соответственно, разрушить ее.

Происшествия В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".

Политика Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

Политика Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Происшествия «Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.

Общество Свято место пусто не бывает: Новое назначение в мэрии Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы города Якутска по развитию территорий, свое решение мэр Сардана АВКСЕНТЬЕВА озвучила в начале еженедельного планерного совещания в понедельник, 10 июня.

Здоровье Онкологи рассказали, в каких районах Алтайского края реже болеют раком В крае стали чаще выявлять рак на ранней стадии Районы с высокой и низкой онкологической заболеваемостью назвали в Алтайском крае.

Армия и оружие Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток для совместных учений "Сарекс-2019", передает РИА "Новости".

Происшествия Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.

Футбол Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.

Автоспорт Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.

Армия и оружие Более 650 человек погибло с начала боевых действий в Триполи Уточняется, что с 4 апреля, когда начались столкновения, ранения получили 3547 человек, из них 126 — мирные жители.

Гаджеты В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.

Происшествия В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.

Хоккей «Бостон» обыграл «Сент-Луис» и перевел серию финала НХЛ в седьмой матч У хозяев шайбу забросил Райан О'Райлли. "Брюинз" сравняли счет в серии до четырех побед - 3-3. Решающий матч пройдет в Бостоне 13 июня.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.