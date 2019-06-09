Энергетика
Чистая нефть поступила в Польшу по трубопроводу «Дружба»Метагазета вчера в 03:00
По газопроводу «Дружба» начала поступать чистая нефть в Польшу, через Беларусь. Об этом рассказал советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
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Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился летевший из Москвы в Томск самолет
Лайнер приземлился в Екатеринбурге по техническим причинам, уточнили в региональной транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 22:41
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Проректор РАНХиГС Федотов сожалеет, что назвал учителей неудачниками
Проректор РАНХиГС Иван Федотов, назвавший школьных учителей «отвратительными» и «закомплексованными неудачниками», признал, что был слишком категоричен.
Обновлено вчера в 17:26
Игры
Анонсирована новая игра от студии Arkane — Deathloop
На презентации Bethesda в рамках игровой выставки E3 2019 представители студии Arkane в Лионе сделали анонс своего нового проекта, сюжет которого разворачивается на таинственном острове, где дерутся два ассасина, цель которых сохранить петлю времени и, соответственно, разрушить ее.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе
Россия приветствует вклад представителей Швейцарии в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян
Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Свято место пусто не бывает: Новое назначение в мэрии Якутска
Евгений ГРИГОРЬЕВ назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы города Якутска по развитию территорий, свое решение мэр Сардана АВКСЕНТЬЕВА озвучила в начале еженедельного планерного совещания в понедельник, 10 июня.
Обновлено вчера в 22:32
Здоровье
Онкологи рассказали, в каких районах Алтайского края реже болеют раком
В крае стали чаще выявлять рак на ранней стадии Районы с высокой и низкой онкологической заболеваемостью назвали в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток
Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток для совместных учений "Сарекс-2019", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия
Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами
Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.
Обновлено вчера в 10:31
Авто
Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов
Обновлено вчера в 06:42
Армия и оружие
Двое бойцов ВСУ подорвались на мине в Донбассе
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено вчера в 05:43
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
Источник сообщил о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
Более 650 человек погибло с начала боевых действий в Триполи
Уточняется, что с 4 апреля, когда начались столкновения, ранения получили 3547 человек, из них 126 — мирные жители.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко
Обновлено вчера в 15:21
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
В ОАЭ почти 200 человек отравились водопроводной водой
В Аджмане (ОАЭ) почти 200 жителей одного из жилых комплексов обратились к врачам с признаками отравления, вызванного некачественной водопроводной водой.
Обновлено вчера в 17:09
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и перевел серию финала НХЛ в седьмой матч
У хозяев шайбу забросил Райан О'Райлли. "Брюинз" сравняли счет в серии до четырех побед - 3-3. Решающий матч пройдет в Бостоне 13 июня.
Обновлено вчера в 22:57
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено вчера в 00:45
Наука
Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением
Обновлено 08 июня в 08:04
Армия и оружие
Ремонт «Адмирала Кузнецова» обсудят в Мурманске
В понедельник в Мурманске состоится совещание по ремонту крейсера "Адмирал Кузнецов", которое проведет новый главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
Обновлено вчера в 08:37