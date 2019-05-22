Чистая нефть по «Дружбе» движется в сторону Словакии и ВенгрииГазета.Ru 01:30

В Минэнерго России заявили, что по нефтепроводу "Дружба" в сторону Словакии и Венгрии движется чистая нефть. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, в течение недели ожидается ее поэтапное поступление.

Чистая нефть по «Дружбе» движется в сторону Словакии и Венгрии

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