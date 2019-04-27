Политика
Чистая нефть начнет поступать на Мозырский НПЗ в начале маяТАСС вчера в 13:43
Как проинформировал Сорокин, в Польшу чистая нефть придет через "ориентировочно две недели с момента ее поступления на узел учета Унеча (РФ)". Он назвал "очень конструктивным раунд переговоров" в Минске.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Музыка
На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу
Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено в 05:44
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Обновлено в 07:35
Здоровье
В Приморье растет число не привитых против кори детей
В Приморском крае вызывает беспокойство ежегодный рост числа детей в возрасте от 1 года до 17 лет, не привитых против кори.
Обновлено вчера в 01:32
Общество
На Урал идет непогода с сильным ветром, дождем и снегом
Порывы ветра в отдельных районах до 18 м / с. В Свердловской области 28 апреля ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, днем на крайнем юге с дождем.
Обновлено в 07:20
Политика
Медведев поручил наказать виновных в ситуации с загрязненной нефтью
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Транспорт
Беглов проверил систему проезда для льготников в электричках
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проверил, как работает система бесплатного проезда для льготников в электричках.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Германия испугалась новой российской подлодки
Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Роснефть всю ответственность за грязную нефть возложила на Транснефть
Роснефть не собирается платить штрафы за грязную нефть, которая оказалась в нефтепроводе «Дружба», если вдруг получатели предъявят претензии – в компании считают, что всю ответственность несет Транснефть.
Обновлено в 07:10
Политика
Путин не исключил возможности встречи с Зеленским
Президент России Владимир Путин не исключил возможности переговоров с избранным украинским главой государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
На сайте проекта Минобороны «Дорога памяти» появилось фото лидера ИГ
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
В Псковской области планируют раздавать земли бесплатно
По программе «Псковский гектар» любой желающий сможет получить бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, чтобы использовать их для индивидуального строительства и ведения личного хозяйства.
Обновлено вчера в 12:09
Наука
Льды российской Арктики тают быстрее американской. Установлены причины
Группа российских ученых выяснила причины разной скорости таяния льда в евразийской и американской частях Арктики.
Обновлено вчера в 00:49
Происшествия
Из шахты в ЛНР после взрыва извлекли тела 13 горняков
Спасатели извлекли тела 13 горняков из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Начальник Генштаба Герасимов переговорил по телефону с главкомом НАТО
В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.
Обновлено в 06:56
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено вчера в 02:17
Футбол
Игорь Шалимов возглавит по окончании сезона «Спартак-2»
Бывший главный наставник футбольного клуба «Краснодар» Игорь Шалимов по окончании текущего сезона займет пост главного тренера московской команды футбольной национальной лиги России (ФНЛ) «Спартак-2», сообщает 27 апреля Сhampionat.com.
Обновлено в 07:00
Финансы
Банк России снова сохранил ключевую ставку
Банк России в третий раз с начала года сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин раскрыл расходы на выдачу паспортов жителям Донбасса
Российский президент Владимир Путин рассказал, что расходы на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса в течение нескольких лет составят около 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:28
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче молодежного первенства России
Футболисты московского "Локомотива" обыграли красноярский "Енисей" в матче 26-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:05
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42