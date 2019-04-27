Политика

Чистая нефть начнет поступать на Мозырский НПЗ в начале маяТАСС вчера в 13:43

Как проинформировал Сорокин, в Польшу чистая нефть придет через "ориентировочно две недели с момента ее поступления на узел учета Унеча (РФ)". Он назвал "очень конструктивным раунд переговоров" в Минске.
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«Чистая» нефть придёт на Мозырский НПЗ в начале мая

News.ruвчера в 13:45

«Чистая» нефть из РФ придет на НПЗ в Мозыре в начале мая

ПРАЙМвчера в 16:08

В Минэнерго пообещали поступление чистой нефти в Белоруссию в конце апреля

Известиявчера в 13:58

«Чистая» нефть придет в Белоруссию на майские праздники

Евразия Daily06:14

Чистая нефть начнет поступать на Мозырский НПЗ в начале мая

ТАССвчера в 13:43

СОРОКИН: БУДЕТ ОЧИЩЕНА ВЕТКА ОТ УНЕЧИ ДО МОЗЫРСКОГО НПЗ

Financial Oneвчера в 13:48
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Происшествия

Глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока погиб при крушении Як-18

Обновлено в 04:50
Музыка

На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу

Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено в 05:44
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:35
Здоровье

В Приморье растет число не привитых против кори детей

В Приморском крае вызывает беспокойство ежегодный рост числа детей в возрасте от 1 года до 17 лет, не привитых против кори.
Обновлено вчера в 01:32
Общество

На Урал идет непогода с сильным ветром, дождем и снегом

Порывы ветра в отдельных районах до 18 м / с. В Свердловской области 28 апреля ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, днем на крайнем юге с дождем.
Обновлено в 07:20
Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Политика

Медведев поручил наказать виновных в ситуации с загрязненной нефтью

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Транспорт

Беглов проверил систему проезда для льготников в электричках

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проверил, как работает система бесплатного проезда для льготников в электричках.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Германия испугалась новой российской подлодки

Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Общество

Роснефть всю ответственность за грязную нефть возложила на Транснефть

Роснефть не собирается платить штрафы за грязную нефть, которая оказалась в нефтепроводе «Дружба», если вдруг получатели предъявят претензии – в компании считают, что всю ответственность несет Транснефть.
Обновлено в 07:10
Политика

Путин не исключил возможности встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин не исключил возможности переговоров с избранным украинским главой государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

На сайте проекта Минобороны «Дорога памяти» появилось фото лидера ИГ

Обновлено вчера в 16:35
Экономика

В Псковской области планируют раздавать земли бесплатно

По программе «Псковский гектар» любой желающий сможет получить бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, чтобы использовать их для индивидуального строительства и ведения личного хозяйства.
Обновлено вчера в 12:09
Наука

Льды российской Арктики тают быстрее американской. Установлены причины

Группа российских ученых выяснила причины разной скорости таяния льда в евразийской и американской частях Арктики.
Обновлено вчера в 00:49
Происшествия

Из шахты в ЛНР после взрыва извлекли тела 13 горняков

Спасатели извлекли тела 13 горняков из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 01:38
Футбол

Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Начальник Генштаба Герасимов переговорил по телефону с главкомом НАТО

В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.
Обновлено в 06:56
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено вчера в 02:17
Футбол

Игорь Шалимов возглавит по окончании сезона «Спартак-2»

Бывший главный наставник футбольного клуба «Краснодар» Игорь Шалимов по окончании текущего сезона займет пост главного тренера московской команды футбольной национальной лиги России (ФНЛ) «Спартак-2», сообщает 27 апреля Сhampionat.com.
Обновлено в 07:00
Финансы

Банк России снова сохранил ключевую ставку

Банк России в третий раз с начала года сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика

Путин раскрыл расходы на выдачу паспортов жителям Донбасса

Российский президент Владимир Путин рассказал, что расходы на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса в течение нескольких лет составят около 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:28
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Футбол

«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче молодежного первенства России

Футболисты московского "Локомотива" обыграли красноярский "Енисей" в матче 26-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:05
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
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