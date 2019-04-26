Политика
Чистая нефть начнет поступать на Мозырский НПЗ в начале маяТАСС 13:43
Как проинформировал Сорокин, в Польшу чистая нефть придет через "ориентировочно две недели с момента ее поступления на узел учета Унеча (РФ)". Он назвал "очень конструктивным раунд переговоров" в Минске.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Общество
Аналоговое вещание в Архангельской области отключат через 37 дней: разбираемся, что и как изменится
Архангельская область перейдет на цифровое телевещание 3 июня — до этого момента осталось всего 37 дней.
Обновлено в 09:59
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Обновлено в 14:33
Происшествия
В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа
В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Политика
Путин распорядился о ликвидации пожаров в Забайкалье
Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:13
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика
В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 05:40
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Зеленский улетел в Турцию на выходные
Обновлено в 03:17
Происшествия
На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Спорт
Действующий чемпион мира по снукеру попал в больницу
Действующий чемпион мира по снукеру валлиец Марк Уильямс обратился в больницу из-за болей в грудной клетке после стартовой сессии встречи 1/8 финала чемпионата мира с англичанином Дэвидом Гилбертом.
Обновлено в 20:32
Политика
Трамп в мае примет в Вашингтоне премьера Словакии
Президент США Дональд Трамп 3 мая примет в Вашингтоне премьер-министра Словацкой Республики Петера Пеллегрини, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Обновлено в 20:12
Здоровье
Не менее 2 млрд руб. направят в Алтайском крае на повышение качества лечения онкобольных
"На переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным, в период до 2022 года планируется направить не менее 2 млрд рублей, на внедрение новых схем лечения современными эффективными лекарственными препаратами онкологических больных - более 11 млрд рублей", - сказал Томенко.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Нигерии похищены два сотрудника концерна Shell
В Нигерии в результате нападения неизвестных на кортеж были похищены два работника англо-голландского нефтегазового концерна Shell.
Обновлено в 19:41
Происшествия
В Красноярске загорелась крыша завода «Красмаш»
Загорелась крыша одного из корпусов на заводе «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено в 09:35
Здоровье
Жители Волгоградской области проверили здоровье в передвижных модулях
Параллельно с модулями здоровья, в Волгоградской области работают 21 передвижной флюорограф и маммограф.
Обновлено в 12:03
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Политика
Госдеп предостерег американцев от поездок на Шри-Ланку
Госдепартамент предостерег граждан США от поездок на Шри-Ланку в связи с сохраняющейся угрозой новых терактов на территории островного государства, распространив соответствующее заявление, обнародованное пресс-службой внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 20:43
Политика
Владимир Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прилетел в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» из Владивостока, где накануне провел переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба
Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Заболевшей Полине Гагариной поклонники посоветовали облиться водкой
Некоторые поклонники посоветовали российской артистке облиться водкой, чтобы поскорее выздороветь.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок
MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено в 15:18
Хоккей
Кузнецов — о своем здоровье: «Русская машина никогда не ломается»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своем самочувствии. Ранее хоккеист подтвердил свое участие в ЧМ-2019.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено в 04:51