Энергетика

Чистая нефть начнет поступать на Мозырский НПЗ в начале маяТАСС 13:43

Сорокин добавил, что участники переговоров по урегулированию ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба" не обсуждали вопросы ущерба и компенсации за поставку некачественного сырья.
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«Чистая» нефть из РФ придет на НПЗ в Мозыре в начале мая - Минэнерго РФ

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