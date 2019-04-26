Энергетика
Чистая нефть начнет поступать на Мозырский НПЗ в начале маяТАСС 13:43
Сорокин добавил, что участники переговоров по урегулированию ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба" не обсуждали вопросы ущерба и компенсации за поставку некачественного сырья.
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