Энергетика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в БелоруссииРБК вчера в 10:57
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает сырье с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».
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В Минэнерго заявили о поступлении качественной российской нефти на Мозырский НПЗ
Парламентская газетавчера в 11:15
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