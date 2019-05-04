Энергетика

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в БелоруссииРБК вчера в 10:57

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает сырье с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».
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Белорусский НПЗ сегодня начнет переработку чистой нефти из России

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Нефть поставили по «Дружбе»

Российская газета13:41

Мозырский НПЗ завтра приступит к переработке качественной нефти из России

Говорит Москва08:51

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ТАСС08:34

Мощность экспортного нефтепровода «Дружба» снижена на треть

Ведомости17:33

В Белоруссию поступила качественная российская нефть

РИА Новостивчера в 11:10
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Чистую российскую нефть Мозырский НПЗ начнет перерабатывать с 6 мая

КП - Беларусьвчера в 12:48
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Происшествия

Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево

Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Хоккей

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура

Начало — в 19:00 по московскому времени. В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Мурманской области объявлен трехдневный траур после ЧП в Шереметьеве

Обновлено в 18:28
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Скандал в семье Машкова: дочь бросила мужа по требованию отца

Обновлено в 07:19
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 18:37
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
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НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Здоровье

Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз

Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100

Обновлено в 18:23
Технологии

Как защититься от кибератак, рассказали эксперты

Эксперт поделился рядом советов, как пользователям ПК избежать кибератак.
Обновлено в 09:00
Политика

Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Происшествия

Драка с полицейскими произошла в Забайкалье

Сам инцидент произошел в п. Дарасун.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Экономика

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
Обновлено в 18:57
Политика

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Наука

Имя библейского царя упомянуто на древней стеле

Обновлено в 02:21
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ЧП в Шереметьево

«По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — приводит ТАСС слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елены Марковской.
Обновлено в 12:54
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии

Экипаж совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, рассказал о попадании в самолет молнии.
Обновлено в 13:40
Происшествия

SSJ-100. Характеристики самолета

5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево загорелся после посадки пассажирский самолет Superjet 100 компании "Аэрофлот".
Обновлено в 12:34
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