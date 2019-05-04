Политика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в БелоруссииРБК 04 мая в 10:57
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает сырье с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».
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