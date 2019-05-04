Энергетика

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в БелоруссииРБК 10:57

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает сырье с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».
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Белоруссия приступает к переработке чистой нефти из трубопровода «Дружба»

Коммерсантъ12:59

Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии

RT на русском11:15

В Белоруссии подтвердили, что на станцию «Мозырь» поступила качественная нефть из России

ТАСС11:51

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

РБК10:57

В Минэнерго заявили о поступлении качественной российской нефти на Мозырский НПЗ

Парламентская газета11:15

В Белоруссию поступила качественная российская нефть

РИА Новости11:10

Белорусская сторона подтвердила поступление чистой нефти из РФ на станцию «Мозырь»

Говорит Москва11:43
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Чистую российскую нефть Мозырский НПЗ начнет перерабатывать с 6 мая

КП - Беларусь12:48
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