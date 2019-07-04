Энергетика
«Чистая» нефть из России поступила на белорусский «Нафтан»Взгляд.ру вчера в 07:55
«ОАО «Полоцктранснефь Дружба» начало принимать для ОАО «Нафтан» российскую нефть соответствующего стандарта», – передает РИА «Новости» сообщение оператора. Уточняется, что с 4 июля 2019 года по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча-Полоцк1 обеспечивается отгрузка нефти на ОАО «Нафтан».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
В России создадут самый тяжелый в мире арктический вертолет Ми-26Т2В
Согласно расчетам, на разработку опытного образца уйдет примерно два года. Ми-26Т2В станет самым тяжелым серийным вертолётом в мире.
Обновлено вчера в 08:01
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Происшествия
Бежавшая с 20 млн рублей кассир башкирского банка задержана в Казани
В Казани задержали кассира одного из отделений банка в Башкирии, которая подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено вчера в 15:54
Гаджеты
Enco — новая линейка смартфонов Oppo
Ранее в Сети появилась информация о том, что компания Oppo работает над выпуском преемника смартфона Oppo Find X, анонс которого ожидался в июне этого года.
Обновлено в 00:05
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
2 июля «АвтоВАЗ» рассказал о приостановке производства на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за нарушения поставок деталей нижегородским предприятием.
Обновлено в 00:10
Экономика
Сбербанк планирует в этом году нарастить кредитование юрлиц на 4%
Как сообщалось ранее, Сбербанк в 2018 году нарастил кредиты юридическим лицам по МСФО на 12,9% - до 14 трлн 331,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:19
Авто
Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF
Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Возбуждено дело против экс-главы «Автодора» из-за строительства ЦКАД
В отношении бывшего руководителя компании "Автодор" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии
В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.
Обновлено вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено вчера в 10:24
Общество
Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле
В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Футбол
Суботич подписал контракт с «Унионом»
30-летний футболист заключил двухлетний контракт с берлинским "Унионом", впервые вышедшим в Бундеслигу.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Футбол
Вратарь сборной Чили удалил инстаграм из-за угроз
Вратарь сборной Чили Габриэль Ариас принял решение удалить инстаграм-аккаунт из-за угроз со стороны болельщиков, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:28
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений
Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РФ
Резолюция, в которой говорится о необходимости отмены антироссийских санкций, будет внесена на рассмотрение словацкого парламента в ближайшие месяцы.
Обновлено в 01:10
Наука
Человеческий эмбрион растили 10 дней в научных целях
Учёные Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке (США) на протяжении 10 дней выращивали в лаборатории эмбрион человека из стволовых клеток для наблюдения за первыми днями развития, сообщает Хайтек, ссылаясь на зарубежный сайт ScienceAlert.
Обновлено 03 июля в 10:22
Армия и оружие
Погибшие подводники «Лошарика» предотвратили страшную катастрофу
Погибшие подводники автоматической глубоководной станции «Лошарик» (Losharik) предотвратили страшную катастрофу.
Обновлено в 00:57
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе
Президент США Дональд Трамп на мероприятии "Салют Америке", приуроченном ко Дню независимости Соединенных Штатов, пообещал, что американские астронавты доберутся до Марса и установят там американский флаг.
Обновлено в 01:29
Интернет
Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности
Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с помощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
Обновлено в 01:19