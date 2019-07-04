«ОАО «Полоцктранснефь Дружба» начало принимать для ОАО «Нафтан» российскую нефть соответствующего стандарта», – передает РИА «Новости» сообщение оператора. Уточняется, что с 4 июля 2019 года по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча-Полоцк1 обеспечивается отгрузка нефти на ОАО «Нафтан».

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