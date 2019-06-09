Энергетика
Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»RT на русском 02:32
Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
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Политика
Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову
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Происшествия
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Футбол
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Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций.
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Происшествия
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве
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Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
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Шоу-бизнес
Потап рассказал, как родители Каменских повлияли на их свадьбу
"Дедушкина копия": Юдашкин показал годовалого внука в бассейне В интервью для ТСН Потап рассказал, что вместе со своей возлюбленной хотел организовать торжество где-нибудь за рубежом: например, в Италии или другой европейской стране.
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Футбол
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Игры
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Обновлено в 17:30
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
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Шоу-бизнес
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В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова
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Хоккей
Гуннарссон: жаль Барбашёва, но многие ребята ждут своего шанса
Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).
Обновлено в 07:09
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Обновлено в 09:29
Игры
Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия
В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.
Обновлено в 15:43
Политика
Зеленский пошутил, не подсунули ли ему речь Порошенко
Пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко заявил, что на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском Зеленский использовал цитаты, которые в своё время были написаны для Порошенко.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Здоровье
Новейший лазер для коррекции зрения поступил на Сахалин
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Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Культура
Минкульт отказался вмешиваться в спор BadComedian и Kinodanz
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Обновлено в 17:16
Здоровье
Продукты, вызывающие рак
Список самых опасных продуктов-канцерогенов озвучил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу
Обновлено в 10:00
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Эксперты выбрали лучшие камеры смартфонов на Android и IOS
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Медведев может обсудить на встречах в Женеве украинское урегулирование
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего визита в Женеву 10-11 июня может обсудить в двусторонних контактах с коллегами вопросы урегулирования ситуации на Украине.
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