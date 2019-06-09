Энергетика

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»RT на русском 02:32

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Польша возобновила прокачку российской нефти по транзитному трубопроводу

Эхо Москвы09:31

Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

РИА Новости06:36

Польша возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

RT на русском06:56

Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ru06:55

Польша возобновила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Коммерсантъ08:05

Польша возобновила прокачку российской нефти по своему участку «Дружбы»

ТАСС06:32

Чистая российская нефть начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Интерфакс02:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:01, Ашберн
Политика

Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал цель широкого освещения в СМИ дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Авто

Представлен комфортный автодом на базе Mercedes Sprinter

Trakka, австралийский производитель автодомов и внедорожников повышенной проходимости, представил собственную версию автофургона Sprinter третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Футбол

Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций

Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Потап рассказал, как родители Каменских повлияли на их свадьбу

"Дедушкина копия": Юдашкин показал годовалого внука в бассейне В интервью для ТСН Потап рассказал, что вместе со своей возлюбленной хотел организовать торжество где-нибудь за рубежом: например, в Италии или другой европейской стране.
Обновлено в 14:44
Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой

В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Хоккей

Гуннарссон: жаль Барбашёва, но многие ребята ждут своего шанса

Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).
Обновлено в 07:09
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Игры

Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия

В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.
Обновлено в 15:43
Игры

E3 2019: состоялся анонс Elden Ring от From Software и Джорджа Мартина

Обновлено в 17:28
Политика

Зеленский пошутил, не подсунули ли ему речь Порошенко

Пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко заявил, что на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском Зеленский использовал цитаты, которые в своё время были написаны для Порошенко.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Футбол

Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Здоровье

Новейший лазер для коррекции зрения поступил на Сахалин

Отделение рефракционной хирургии Сахалинского центра микрохирургии глаза пополнилось новым эксимерным лазером последнего (седьмого) поколения Allegretto WaveLight EX 500.
Обновлено в 17:44
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Культура

Минкульт отказался вмешиваться в спор BadComedian и Kinodanz

4 июня глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова объяснила, что ведомство не имеет отношения к конфликту между кинокомпанией и блогером, однако готово рассмотреть вопрос о поддержке Kinodanz в случае обращения.
Обновлено в 17:16
Здоровье

Продукты, вызывающие рак

Список самых опасных продуктов-канцерогенов озвучил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу

Обновлено в 10:00
Гаджеты

Эксперты выбрали лучшие камеры смартфонов на Android и IOS

Источник фото: apple.com - Apple Inc. Среди iOS устройств аналитики выделили iPhone XS, который качественно снимает видео.
Обновлено в 07:48
Политика

Медведев может обсудить на встречах в Женеве украинское урегулирование

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего визита в Женеву 10-11 июня может обсудить в двусторонних контактах с коллегами вопросы урегулирования ситуации на Украине.
Обновлено в 17:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное