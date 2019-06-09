Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»RT на русском 02:32

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»

Политика Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал цель широкого освещения в СМИ дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Авто Представлен комфортный автодом на базе Mercedes Sprinter Trakka, австралийский производитель автодомов и внедорожников повышенной проходимости, представил собственную версию автофургона Sprinter третьего поколения.

Футбол Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций.

Происшествия Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.

Происшествия Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.

Шоу-бизнес Потап рассказал, как родители Каменских повлияли на их свадьбу "Дедушкина копия": Юдашкин показал годовалого внука в бассейне В интервью для ТСН Потап рассказал, что вместе со своей возлюбленной хотел организовать торжество где-нибудь за рубежом: например, в Италии или другой европейской стране.

Футбол Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Происшествия Один из терминалов Шереметьево затопило В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.

Шоу-бизнес Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.

Происшествия Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.

Шоу-бизнес Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.

Хоккей Гуннарссон: жаль Барбашёва, но многие ребята ждут своего шанса Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).

Происшествия Москвичка захватила в плен «мужа на час» Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".

Игры Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.

Политика Зеленский пошутил, не подсунули ли ему речь Порошенко Пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко заявил, что на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском Зеленский использовал цитаты, которые в своё время были написаны для Порошенко.

Футбол Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".

Здоровье Новейший лазер для коррекции зрения поступил на Сахалин Отделение рефракционной хирургии Сахалинского центра микрохирургии глаза пополнилось новым эксимерным лазером последнего (седьмого) поколения Allegretto WaveLight EX 500.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.

Культура Минкульт отказался вмешиваться в спор BadComedian и Kinodanz 4 июня глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова объяснила, что ведомство не имеет отношения к конфликту между кинокомпанией и блогером, однако готово рассмотреть вопрос о поддержке Kinodanz в случае обращения.

Здоровье Продукты, вызывающие рак Список самых опасных продуктов-канцерогенов озвучил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Гаджеты Эксперты выбрали лучшие камеры смартфонов на Android и IOS Источник фото: apple.com - Apple Inc. Среди iOS устройств аналитики выделили iPhone XS, который качественно снимает видео.