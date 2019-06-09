Энергетика
Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»RT на русском 02:32
Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
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с чего всё началось
«Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязнённой нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении «Белнефтехима».RT на русском03:44
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Общество
Упаковка отравившего Алибасова «Крота» не соответствовала ГОСТу
Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя и мавзолей
По данным собеседника агентства, угроза взрывов зафиксирована по 16 адресам, среди которых Останкинская телебашня, мавзолей и храм Христа Спасителя.
Обновлено в 06:15
Политика
Партия «Слуга народа» представила первых 20 кандидатов в Раду
Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:30
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Футбол
«МЮ» выплатит Де Хеа 20 млн фунтов, если он немедленно уйдет в «ПСЖ»
Как считает издание, стороны могут прийти к консенсусу, однако де Хеа стоит быть осторожнее, так как «ПСЖ» также рассматривает на роль своего нового голкипера француза Уго Льориса из «Тоттенхэма».
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта
Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
Обновлено в 06:17
Наука
Определен метаболический предел выносливости человека
Команда исследователей из Хантерского колледжа и Университет Дьюка решила, что это отличный шанс, чтобы провести исследование, посвященное выносливости человека.
Обновлено вчера в 07:29
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере
В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.
Обновлено в 05:33
Футбол
Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян
Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены
О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном
В эфире телеканал показал документ, на котором основано это утверждение. В справке, о которой идет речь, ручкой подписана частица «не».
Обновлено в 06:30
Происшествия
У не внявшего совету «сбавить активность» черкеса нашли наркотики
Ранее Кочесоко говорил, что к его родителям приходили представители местных властей и советовали «сбавить активность».
Обновлено в 06:05
Происшествия
Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях
Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков, в первом интервью после задержания, показанном в сюжете телеканала "Россия 24" (ВГТРК), вновь заявил о своей невиновности и рассказал о расследованиях, которыми он занимался.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность делом Голунова
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев должен лично заняться ситуацией, сложившейся вокруг дела специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, считает генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.
Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова избивал беременную жену
Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:31
Наука
Ученые составили список катастроф, способных уничтожить человечество
Ученые составили список катастроф, способных уничтожить человечество.
Обновлено в 06:52
Политика
В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви
Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
Обновлено в 06:40
Общество
В Минтруде озвучили основную причину снижения рождаемости в РФ
Минтрудом была названа основная причина снижения рождаемости в РФ, заключающаяся в сравнительно низком уровне доходов граждан.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день
Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Венедиктов оправдал Голунова, не дожидаясь результатов расследования
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов поручился за задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, у которого ранее правоохранители обнаружили наркотики при обыске и личном досмотре.
Обновлено в 06:29