Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»RT на русском 02:32

с чего всё началось

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»

Общество Упаковка отравившего Алибасова «Крота» не соответствовала ГОСТу Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».

Происшествия В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя и мавзолей По данным собеседника агентства, угроза взрывов зафиксирована по 16 адресам, среди которых Останкинская телебашня, мавзолей и храм Христа Спасителя.

Политика Партия «Слуга народа» представила первых 20 кандидатов в Раду Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

Футбол «МЮ» выплатит Де Хеа 20 млн фунтов, если он немедленно уйдет в «ПСЖ» Как считает издание, стороны могут прийти к консенсусу, однако де Хеа стоит быть осторожнее, так как «ПСЖ» также рассматривает на роль своего нового голкипера француза Уго Льориса из «Тоттенхэма».

Шоу-бизнес Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.

Общество Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.

Наука Определен метаболический предел выносливости человека Команда исследователей из Хантерского колледжа и Университет Дьюка решила, что это отличный шанс, чтобы провести исследование, посвященное выносливости человека.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Политика Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.

Происшествия Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.

Футбол Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте.

Происшествия «Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном В эфире телеканал показал документ, на котором основано это утверждение. В справке, о которой идет речь, ручкой подписана частица «не».

Происшествия У не внявшего совету «сбавить активность» черкеса нашли наркотики Ранее Кочесоко говорил, что к его родителям приходили представители местных властей и советовали «сбавить активность».

Происшествия Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков, в первом интервью после задержания, показанном в сюжете телеканала "Россия 24" (ВГТРК), вновь заявил о своей невиновности и рассказал о расследованиях, которыми он занимался.

Происшествия Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Происшествия Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность делом Голунова Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев должен лично заняться ситуацией, сложившейся вокруг дела специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, считает генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова избивал беременную жену Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.

Футбол Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Мексике, передает "Советский спорт".

Политика В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.

Общество В Минтруде озвучили основную причину снижения рождаемости в РФ Минтрудом была названа основная причина снижения рождаемости в РФ, заключающаяся в сравнительно низком уровне доходов граждан.

Общество Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.