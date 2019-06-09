Энергетика
Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»RT на русском 02:32
Польская компания PERN — оператор трубопровода «Дружба» — по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:45, Ашберн
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у неё появился пятый ребенок
У актрисы нашелся еще один сын. «Теперь у меня на одного сына больше!» — призналась на днях 41-летняя Екатерина Климова.
Обновлено в 02:00
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Новосибирск
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в город Новосибирск, где он планирует провести встречу с Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и принять участие в татарском национальном празднике «Федеральный Сабантуй - 2019».
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 11:46
Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC
Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Исследователи и ученые открыли два новых вида прыгающих крыс на острове Лусон на Филиппинах, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 16:01
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков
Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.
Обновлено 07 июня в 11:10
Общество
Гороскоп: Рыб могут втянуть в интригу, а Козерогам советуют слушать интуицию
Астролог Диана Подлесная специально для читателей сайта «Блокнот Волгограда» составила астрологический прогноз с 10 по 16 июня 2019 года.
Обновлено в 00:58
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено вчера в 14:46
Авто
Компания Hyundai вывела на тесты хэтчбек нового поколения Hyundai i20
Компания Hyundai готовит дебют нового поколения хэтчбека Hyundai i20 и его кросс-версии i20 Active.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Технологии
Сергей Эмдин о том, как новые технологии изменят мир
Технология 5G совершит революцию в современном мире и навсегда изменит многие привычные нам вещи, считает генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
Обновлено вчера в 04:04
Футбол
Сборная Франции проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Турции одержала домашнюю победу над командой Франции (2:0) в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»
Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие
WSJ: оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США
Американские компании военно-промышленного комплекса Raytheon и United Technologies (UTC) могут объединиться и превратиться в "корпорацию-гиганта".
Обновлено в 02:08
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено вчера в 04:45
Футбол
Итальянская бригада судей обслужит матч между сборными России и Кипра
Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло обслужит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипра.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Жертвами ДТП в Нигерии стали 18 человек
По меньшей мере 18 человек погибли в результате ДТП в штате Ондо на юго-западе Нигерии. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 23:10
Единоборства
Сехудо одолел Мораеса и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Американский боец смешанного стиля Генри Сехудо нокаутировал бразильца Марлона Мораеса в поединке за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Обновлено в 02:09
Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов
Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.
Обновлено 07 июня в 03:40