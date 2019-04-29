Энергетика
Чистая нефть из РФ пока не дошла до БелоруссииNews.ru вчера в 06:11
Чистая нефть из России до Белоруссии пока не дошла. Об этом заявили в белорусском концерне «Белнефтехим». В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики.
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Политика
Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отдал распоряжение снять запрет на использование популярных соцсетей и мессенджеров, включая WhatsApp, Viber и Facebook, введенный на территории страны вслед за серией взрывов, сообщает телеканал News1st.
Обновлено в 01:54
Политика
Стало известно, сколько Зеленский потратил на отдых в Турции
Стала известна примерная стоимость отдыха избранного украинского президента Владимира Зеленского в Турции.
Обновлено в 01:37
Общество
Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер
Обновлено вчера в 06:08
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Италии неизвестные ранили ножом украинского актера
В воскресенье, 28 апреля, в г. Неаполь (Италия) группа неизвестных ранила ножом украинского актера Артема Ткачука.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Армия и оружие
В команде Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом
Иван Апаршин, советник победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны, заявил о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Тюменской области задержали мужчину, устроившего стрельбу около ТЦ
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на территории частного дома около торгового центра в городе Заводоуковск, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Тюменской области Светлана Новик.
Обновлено в 02:25
Происшествия
На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину
В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот, передает ТАСС.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов
После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.
Обновлено вчера в 03:19
Общество
В Саратове ко Дню Победы общежитие оформили плакатами с фашистами
Обновлено вчера в 05:53
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Подавляющее число опрошенных (70%) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний (в основном из автомобильного сектора и сектора товаров повседневного спроса), 5,3% компаний не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще.
Обновлено 28 апреля в 17:50
Политика
Порошенко: 140 миллионов россиян взяли бы «святое гражданство» Украины
Президент Украины Петр Порошенко во время выступления во Львове заявил, что украинские власти не намерены "раздавать россиянам" гражданство, так как его взяло бы все население России, которое он оценил в 140 миллионов человек.
Обновлено вчера в 11:49
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
По словам Нагиева, ситуация с голосованием в финале последнего сезона проекта ввела его в недоумение.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции.
Обновлено вчера в 20:08
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Вьетнам отказывается от Су-35 ради возможной покупки Су-57Е
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Горбачев посоветовал России и США «остановиться и подумать»
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.
Обновлено в 01:39
Общество
Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено вчера в 09:37
Музыка
В Краснодаре школьники спели на уроке музыки «Владимирский централ»
Обновлено вчера в 08:54
Экономика
Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки новым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в размере 15%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение ассоциации.
Обновлено в 02:11
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Сенотовой ухудшилось
Звезде сериалов «Склифосовский» и «Кармелита» российской актрисе Ирине Сенотовой стало хуже.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Трамп хочет ужесточить систему предоставления убежища мигрантам
Американский президент Дональд Трамп хочет ввести плату за предоставление гуманитарного убежища в США.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж
Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено вчера в 06:14