Чистая нефть из РФ пока не дошла до БелоруссииNews.ru вчера в 06:11

Чистая нефть из России до Белоруссии пока не дошла. Об этом заявили в белорусском концерне «Белнефтехим». В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики.

Чистая нефть из РФ пока не дошла до Белоруссии

Политика Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отдал распоряжение снять запрет на использование популярных соцсетей и мессенджеров, включая WhatsApp, Viber и Facebook, введенный на территории страны вслед за серией взрывов, сообщает телеканал News1st.

Политика Стало известно, сколько Зеленский потратил на отдых в Турции Стала известна примерная стоимость отдыха избранного украинского президента Владимира Зеленского в Турции.

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.

Происшествия В Италии неизвестные ранили ножом украинского актера В воскресенье, 28 апреля, в г. Неаполь (Италия) группа неизвестных ранила ножом украинского актера Артема Ткачука.

Авто Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.

Армия и оружие В команде Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом Иван Апаршин, советник победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны, заявил о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.

Происшествия В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.

Происшествия В Тюменской области задержали мужчину, устроившего стрельбу около ТЦ Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на территории частного дома около торгового центра в городе Заводоуковск, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Тюменской области Светлана Новик.

Происшествия На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот, передает ТАСС.

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.

Происшествия В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

Экономика Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.

Экономика Зарплаты намерены расти выше инфляции Подавляющее число опрошенных (70%) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний (в основном из автомобильного сектора и сектора товаров повседневного спроса), 5,3% компаний не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще.

Политика Порошенко: 140 миллионов россиян взяли бы «святое гражданство» Украины Президент Украины Петр Порошенко во время выступления во Львове заявил, что украинские власти не намерены "раздавать россиянам" гражданство, так как его взяло бы все население России, которое он оценил в 140 миллионов человек.

Культура Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала По словам Нагиева, ситуация с голосованием в финале последнего сезона проекта ввела его в недоумение.

Происшествия Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

Происшествия На украинской АЭС произошел пожар На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции.

Технологии Названы новые профессии на рынке труда в России Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.

Политика Горбачев посоветовал России и США «остановиться и подумать» Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.

Общество Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.

Экономика Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки новым сбором Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в размере 15%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение ассоциации.

Кино Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов» Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.

Шоу-бизнес Состояние актрисы Сенотовой ухудшилось Звезде сериалов «Склифосовский» и «Кармелита» российской актрисе Ирине Сенотовой стало хуже.

Политика Трамп хочет ужесточить систему предоставления убежища мигрантам Американский президент Дональд Трамп хочет ввести плату за предоставление гуманитарного убежища в США.