Газопровод «Дружба» начал поставлять на НПЗ Германии чистую нефтьМосковский Комсомолец вчера в 19:40

с чего всё началось

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, российский трубопровод "Дружба" начал поставлять на немецкие НПЗ чистую нефть из России.

Политика Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Происшествия Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.

Политика МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.

Хоккей Херсли покинет СКА и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ Шведский защитник Патрик Херсли не подпишет новое соглашение с петербургским СКА, но продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Шоу-бизнес Последняя любовь Александра Кузнецова раскрыла судьбу его наследства О связи Кузнецова и Марии первым рассказал друг актера, певец Игорь Наджиев.

Энергетика Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5% Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.

Наука Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.

Политика Рябков прокомментировал наращивание Ираном производства урана Москва понимает мотивы, которые толкают Иран на возможное наращивание производства низкообогащенного урана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Происшествия Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.

Финансы Курс доллара опустился ниже 64 рублей По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.

Здоровье Купаться разрешили только на пляжах в Альметьевске и Нижнекамске Татарстанский Роспотребнадзор выдал заключение, согласно которому годятся для купания только городские пляжи в Альметьевске и Нижнекамске.

Шоу-бизнес Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия В Петербурге рухнула крыша торгового павильона В Санкт-Петербурге на перекрестке проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской обрушилась крыша торгового павильона, заявили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Политика Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров» Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате», передает РИА «Новости».

Шоу-бизнес Алсу возобновила творческий тандем с украинским продюсером В кадре исполнительница запечатлена в компании известного украинского продюсера Дмитрия Климашенко.

Транспорт Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.

Религия Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали ей воспользоваться.