Энергетика

Газопровод «Дружба» начал поставлять на НПЗ Германии чистую нефтьМосковский Комсомолец вчера в 19:40

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, российский трубопровод "Дружба" начал поставлять на немецкие НПЗ чистую нефть из России.
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Чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба» на немецкие НПЗ, ее получили НПЗ PCK Schwedt и Leuna, сообщает
 Reuters со ссылкой на отраслевую ассоциацию MWV (Mineralölwirtschaftsverband e. V.). «Проблема решена», – заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung представитель «Роснефти» (Rosneft Deutschland GmbH), которая владеет более чем 50%-ной долей НПЗ в городе Шведт (федеральная земля Бранденбург).
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