Энергетика
Газопровод «Дружба» начал поставлять на НПЗ Германии чистую нефтьМосковский Комсомолец вчера в 19:40
Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, российский трубопровод "Дружба" начал поставлять на немецкие НПЗ чистую нефть из России.
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Чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба» на немецкие НПЗ, ее получили НПЗ PCK Schwedt и Leuna, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевую ассоциацию MWV (Mineralölwirtschaftsverband e. V.). «Проблема решена», – заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung представитель «Роснефти» (Rosneft Deutschland GmbH), которая владеет более чем 50%-ной долей НПЗ в городе Шведт (федеральная земля Бранденбург).Ведомостивчера в 20:22
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
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Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%
Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
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Наука
Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен
Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
Обновлено в 08:36
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Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:08
Политика
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Обновлено в 05:35
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Обновлено в 08:51
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Компания Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры
Обновлено вчера в 17:25
Финансы
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Татарстанский Роспотребнадзор выдал заключение, согласно которому годятся для купания только городские пляжи в Альметьевске и Нижнекамске.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
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Футбол
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
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Шоу-бизнес
Алсу возобновила творческий тандем с украинским продюсером
В кадре исполнительница запечатлена в компании известного украинского продюсера Дмитрия Климашенко.
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Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными
Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.
Обновлено в 07:30
Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали ей воспользоваться.
Обновлено в 08:32
Происшествия
ДТП с участием фур парализовало движение на трассе М4
В Подмосковье произошло ДТП на трассе М-4 «Дон». Авария произошла с участием нескольких фур в районе пересечения магистрали с А-107.
Обновлено в 09:39