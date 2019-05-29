Энергетика

Чистая нефть дошла до Венгрии по трубопроводу «Дружба»REGNUM вчера в 23:00

Кондиционная российская нефть дошла по нефтепроводу «Дружба» до приёмно-сдаточного пункта Фенешлитке в Венгрии, сообщил журналистам Игорь Дёмин, официальный представитель «Транснефти». По словам Дёмина, венгры получили первую нефть без загрязнений 29 мая в 6:45 мск.
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