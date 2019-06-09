Экономика
Число живущих за чертой бедности россиян сократилось9111.ru вчера в 07:03
Число россиян, которые живут за чертой бедности, сократилось на 400 тыс. человек и составило 12,9% от общего населения страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишут Известия.
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Татьяна Голикова: Снижение бедности — ключевая национальная цель номер один
Пятый канал07 июня в 10:53
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:29, Ашберн
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