Экономика

Число живущих за чертой бедности россиян сократилось9111.ru вчера в 07:03

Число россиян, которые живут за чертой бедности, сократилось на 400 тыс. человек и составило 12,9% от общего населения страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишут Известия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Голикова рассказала об эффекте соцконтрактов

Известия15:00

Соцконтракты помогли бедным только в трети случаев

News.ru16:16

Число живущих за чертой бедности россиян сократилось

9111.ruвчера в 07:03

Татьяна Голикова: Снижение бедности — ключевая национальная цель номер один

Пятый канал07 июня в 10:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:29, Ашберн
Авто

Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун обвенчался в СИЗО

Обновлено в 09:54
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Канаде

Обновлено в 16:12
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Журналист Иван Голунов отправлен судом под домашний арест

Судья отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 17:38
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Виктория Романец показала фото голого Антона Гусева

Антон Гусев и Виктория Романец любят демонстрировать спортивные формы, а сегодня девушка поделилась чересчур откровенной фотографией супруга.
Обновлено в 08:00
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Экономика

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Обновлено в 15:59
Происшествия

Люди погибли при крушении самолёта в Португалии

Крушение легкомоторного самолёта произошло в западном регионе Португалии.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Политика

Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову

Обновлено в 14:53
Происшествия

Неизвестное вещество распылили в московском ресторане

В ресторане "Прага" в Москве распылили неизвестное вещество, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес

Потап рассказал, как родители Каменских повлияли на их свадьбу

"Дедушкина копия": Юдашкин показал годовалого внука в бассейне В интервью для ТСН Потап рассказал, что вместе со своей возлюбленной хотел организовать торжество где-нибудь за рубежом: например, в Италии или другой европейской стране.
Обновлено в 14:44
Спорт

Ученик Тутберидзе победил на шоу «Ледниковый период. Дети»

Обновлено в 14:00
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Общество

Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля

Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий и журналист Владимир Соловьев разметил пост, в котором прокомментировал поведение моряков ВМС РФ во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:45
Спорт

Российских гимнасток наградили под гимн СССР

Российские гимнастки Дарья Трубникова и Арина Аверина получили награды на этапе Гран-при под гимн СССР.
Обновлено в 15:54
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 06:27
Происшествия

Трое сталкеров задержаны в Чернобыльской зоне

Обновлено в 13:17
Гаджеты

Утечка: AMD Ryzen 9 3950X — первый в мире 16-ядерный игровой процессор

Вместе с утечкой о характеристиках новой карты Radeon RX 5700 XT подоспела свежая информация и о новеньком CPU AMD Ryzen 9 3950X.
Обновлено в 12:47
Наука

Ученые: Пингвины «левши» оказались агрессивнее «правшей»

Обновлено в 07:52
Политика

Захарова назвала деньги большой проблемой современного мира

Обновлено в 13:12
Спорт

IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Ростове-на-Дону горит крыша четырехэтажного здания

Кровля четырехэтажного здания загорелась в Ростове-на-Дону, площадь возгорания достигает 300 кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.
Обновлено в 11:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное