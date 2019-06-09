Экономика
Число живущих за чертой бедности россиян сократилось9111.ru вчера в 07:03
Число россиян, которые живут за чертой бедности, сократилось на 400 тыс. человек и составило 12,9% от общего населения страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишут Известия.
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Татьяна Голикова: Снижение бедности — ключевая национальная цель номер один
Пятый канал07 июня в 10:53
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
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Новосибирские журналисты вышли на пикет в поддержку Ивана Голунова
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Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
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Неонацисты Украины объединились
Третье место в списке получил экс-вождь «Правого сектора» Дмитрий Ярош, по-прежнему являющийся одним из наиболее популярных в обществе лидеров националистов (одно лишь его участие добавит 0,5 — 1% голосов), четвертое — нынешний лидер «Правого сектора» Андрей Тарасенко, пятое — кандидат от «Свободы» и объединившихся с ней националистов на недавних президентских выборах Руслан Кошулинский.
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Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено в 05:43
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Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
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В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
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Общество
В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов
Фермер из Астрахани Рустам Мудаев выкапывал яму под мусор и заметил в земле старинный бронзовый горшок.
Обновлено в 15:09
Спорт
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Во время церемонии вручения медалей российским гимнасткам Дарьи Турбниковой и Арине Авериной медлаей в рамках этапа Гран-при включили гимн СССР, передает "Советский спорт".
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Автоспорт
Феттель случайно назвал Хэмилтона красивым
Феттель, описывая работу соперника на автодроме в Монреале, хотел использовать слово "искусный" (handy — англ.), но вместо этого назвал британца красивым (handsome — англ.).
Обновлено вчера в 19:47
Общество
Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»
Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
Обновлено в 08:49
Происшествия
Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики
Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил результаты анализов журналиста "Медузы" Ивана Голунова на наркотики.
Обновлено в 15:53
Общество
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Обновлено в 12:30
Финансы
Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля?
Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
Обновлено в 06:52
Наука
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Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Политика
Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову
Обновлено в 14:53
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
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Армия и оружие
Российский Т-14 «Армата» стал лидером в рейтинге лучших танков в мире
Аналитики издания World Digital News составили рейтинг лучших танков мира, расположив на первом месте российский Т-14 «Армата».
Обновлено в 09:51
Спорт
Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено в 12:15