Происшествия

Число жертв землетрясений на Филиппинах возрослоГазета.Ru вчера в 23:34

Серия землетрясений, которая атаковала Филиппины в ночь на субботу, 27 июля, убила не менее 8 человек.
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с чего всё началось
За последние три часа у берегов Филиппин произошло три землетрясения магнитудой от 5,4 до 6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр
 (EMSC).
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