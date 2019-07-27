Происшествия
Число жертв землетрясений на Филиппинах возрослоГазета.Ru вчера в 23:34
Серия землетрясений, которая атаковала Филиппины в ночь на субботу, 27 июля, убила не менее 8 человек.
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с чего всё началось
За последние три часа у берегов Филиппин произошло три землетрясения магнитудой от 5,4 до 6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Коммерсантъвчера в 22:53
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Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Врачи сообщили, что состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
"Состояние тяжелое", - сказал ТАСС собеседник агентства.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Сотрудники СК проводят новые обыски у активистов и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Сотрудники СК утром пришли с обыском в квартиру пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
На Урале ребенок утонул во время экскурсии
В Свердловской области 12-летний подросток утонул в реке во время экскурсии.
Обновлено в 02:37
Политика
Российские дипломаты снова встретились с задержанными в КНДР моряками
Дипломаты российского посольства в Корейской Народно-Демократической Республике провели вторую встречу с задержанными Северной Кореей моряками рыболовного судна.
Обновлено в 03:56
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания
Австралийские ученые совместно с коллегами из США проанализировали сотни постов в Twitter в 2018 году и выяснили, по каким поводам люди подвергают свой организм крайней опасности, планируя употреблять алкоголь "до потери сознания".
Обновлено в 01:45
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Наука
Механизм заживления ран у эмбриона вдохновил на создание «суперпластыря»
Биоинженеры из США и Канады создали клейкий пластырь из гидрогеля, за основу которого взять механизм безрубцового заживления ран у человеского эмбриона.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в море
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Авто
Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5
Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
В RT отреагировали на штраф от британского регулятора Ofcom
Телеканал RT отреагировал на то, что британский медиарегулятор Ofcom назначил ему крупный штраф в размере 200 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 05:57
Общество
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
В начале следующей недели москвичей ожидает резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Обновлено в 04:34
Транспорт
В Петербурге в День ВМФ полностью перекроют участок КАД
Обновлено в 03:57
Технологии
Опубликованы живые фото нового мобильного аккумулятора Xiaomi с беспроводной зарядкой
У Xiaomi скоро появится новый мобильный аккумулятор.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04