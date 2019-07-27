с чего всё началось

Серия землетрясений, которая атаковала Филиппины в ночь на субботу, 27 июля, убила не менее 8 человек.

Общество Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

Происшествия Сотрудники СК проводят новые обыски у активистов и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Сотрудники СК утром пришли с обыском в квартиру пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова.

Происшествия На Урале ребенок утонул во время экскурсии В Свердловской области 12-летний подросток утонул в реке во время экскурсии.

Политика Российские дипломаты снова встретились с задержанными в КНДР моряками Дипломаты российского посольства в Корейской Народно-Демократической Республике провели вторую встречу с задержанными Северной Кореей моряками рыболовного судна.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Общество Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания Австралийские ученые совместно с коллегами из США проанализировали сотни постов в Twitter в 2018 году и выяснили, по каким поводам люди подвергают свой организм крайней опасности, планируя употреблять алкоголь "до потери сознания".

Общество Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Политика Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.

Наука Механизм заживления ран у эмбриона вдохновил на создание «суперпластыря» Биоинженеры из США и Канады создали клейкий пластырь из гидрогеля, за основу которого взять механизм безрубцового заживления ран у человеского эмбриона.

Общество Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.

Армия и оружие Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.

Авто Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5 Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.

Политика Трамп порассуждал о вражде с Россией По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.

Политика В RT отреагировали на штраф от британского регулятора Ofcom Телеканал RT отреагировал на то, что британский медиарегулятор Ofcom назначил ему крупный штраф в размере 200 тысяч фунтов.

Общество Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.

Армия и оружие Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100 На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве В начале следующей недели москвичей ожидает резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.