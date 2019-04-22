Теракты на Шри-Ланке

Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 262 человекРИА Новости 20:49

Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке возросло до 262 человек, пострадавших - до 452, сообщает телеканал News 1st. Ранее сообщалось о 215 погибших и 450 пострадавших.
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Число жертв теракта на Шри-Ланке выросло до 262 человек

ТК Звезда21:09

Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 262 человек

Российская газета21:07

Число погибших при взрывах в Шри-Ланке достигло 215 человек

Life.ru09:37

Жертвами терактов в Шри-Ланке стали граждане не менее восьми стран

Коммерсантъ11:57

При взрывах на Шри-Ланке погибли пять граждан Британии

RT на русском11:53

При взрывах на Шри-Ланке погибли граждане Дании, Бельгии, Японии и Марокко

Комсомольская правда10:55

Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 262 человек

РИА Новости20:49
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Происшествия

В «Востокцементе» заявили, что дело Пушкаревых серьезно не повлияло на работу компаний

Тверской суд Москвы 9 апреля признал Пушкаревых виновными в коррупционных преступлениях - с 2009 по 2015 год градоначальник за взятки мешал компаниям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог и обеспечивал победу компаниям, подконтрольным "Востокцементу".
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Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
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Политика

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Обновлено в 20:05
Авто

На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Общество

Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях

В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 17:35
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Наркотики стали причиной расставания Полины Фаворской с ее бойфрендом

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«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

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Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом

Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон впервые вышла в свет после третьих родов

Обновлено в 18:00
Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Происшествия

В США два человека погибли при крушении небольшого самолета

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, сообщает телеканал CBS Austin.
Обновлено в 17:30
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено в 20:50
Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Гаджеты

Насколько Splinter Cell: Conviction и Blacklist стали лучше на Xbox One X?

Обновлено в 11:31
Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено в 09:09
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
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Обновлено вчера в 22:00
Политика

Суд в США попросили не приписывать Бутиной действия «от лица Москвы»

Защита Марии Бутиной попросила американский суд исключить из материалов предположение, согласно которому россиянка якобы действовала «от лица российских властей».
Обновлено в 21:20
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262

Обновлено в 20:59
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл хотят отправить с миссией в Африку

Герцог и герцогиня Сассекские рассматривают ЮАР и Малави в качестве места проживания Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут переехать в Африку, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд в АПЛ

Идет матч "Манчестер Юнайтед" против "Эвертона" в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Казани при пожаре погибла семья из шести человек

В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения, женщин 1983 и 1955 годов рождения, детей в возрасте одиннадцати и девяти лет, а также девяти месяцев.
Обновлено в 21:39
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Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:50
Политика

Бабченко: Украина, ты одурела

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено в 14:10
Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал поражение от Владимира Зеленского на выборах главы государства в воскресенье, 21 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:26
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательный полет над США

Российские инспекторы намерены провести наблюдательный полет над США на самолете Ту-214ОН, передает "Красная звезда".
Обновлено в 19:43
Космос

SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon

Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
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