Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215BFM.ru вчера в 09:47

Число погибших при восьми взрывах на Шри-Ланке возросло до 215 человек.

Политика «Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео Петр Порошенко уже признал свое поражение, а Зеленский пообещал избирателям не подвести их.

Происшествия Число погибших от взрывов в Шри-Ланке приблизилось к 300 Число погибших в результате взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, возросло до 290 человек, передает Hindustan Times.

Авто Гибрид «Запорожца» и Porsche собрали в Белоруссии Известный белорусский тюнер-самоучка Юрий Шиф в своей мастерской создал необычный гибрид, взяв за основу «Запорожец» и пристроив к нему детали от Porsche.

Политика Активистка Femen обнажилась перед Зеленским на избирательном участке Активистка движения Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Авто На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.

Энергетика Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.

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Политика Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.

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