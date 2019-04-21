Теракты на Шри-Ланке

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человекКоммерсантъ 04:10

В результате серии взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли 156 человек, сообщает AFP со ссылкой на полицию. Источник агентства уточнил, что в числе жертв были 35 иностранцев, их гражданство уточняется.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

Lenta.ru08:48

Католики начали пасхальную мессу в Москве с молитвы о жертвах взрывов на Шри-Ланке

ТАСС07:46

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

РБК08:15

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

Интерфакс08:22

Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 215 человек

РИА Новости09:33

В результате взрывов на Шри-Ланке погибли более 200 человек

RT на русском08:10

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 207-ми человек

Эхо Москвы09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Общество

Врачи объяснили опасность поздних родов для демографии России

Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.
Обновлено в 09:13
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Футбол

Футболисты «Ювентуса» искупали Аллегри в бассейне

Обновлено в 03:30
Политика

Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%

Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%.
Обновлено в 08:16
Футбол

Семак: Дзюба после матча с «Краснодаром» продолжит забивать и дальше

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продолжит голевую серию в оставшихся матчах чемпионата России по футболу, считает главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Туве задержан еще один сбежавший заключенный

Обновлено в 09:07
Политика

В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции

Обновлено в 07:39
Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Энергетика

«Транснефть» прокомментировала ситуацию с белорусским транзитом

Демин обещал наладить ситуацию к понедельнику, компания работает, чтобы выявить источник загрязнения.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:02
Происшествия

Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Здоровье

В России каждая третья женщина имеет ожирение

Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Политика

Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины

Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Наука

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной

Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Игорь Крутой назвал причину отказа дочери заниматься музыкой

Как оказалось, Виктория Крутая до сих пор занимается музыкой, просто не настолько серьезно, как раньше, ведь семья для девушки - главное.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Киевские боевики совершили насилие в отношении жительницы Нижнетеплого

Двое киевских боевиков, угрожая оружием, совершили насильственные действия в отношении жительницы поселка Нижнетеплое Станично-Луганского района, сообщает НМ ЛНР.
Обновлено в 09:35
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Политика

Лавров заявил, что России не за что извиняться

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России, если кто-то ждет от нее каких-то извинений, не за что просить прощения.
Обновлено в 07:36
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Культура

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал «исчезновение» из студии во время передачи «Место встречи» 2 апреля.
Обновлено вчера в 10:15
Политика

Порошенко проголосовал на выборах и положился на «мудрость народа»

Кандидат в президенты Украины — действующий глава государства Петр Порошенко проголосовал на избирательном участке в Киеве.
Обновлено в 06:42
Наука

Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью

Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Технологии

«Гуманоиды атакуют»: Раскрыт очередной зверский план конца света

По мнению специалистов, именно инопланетяне каким-то таинственным оружием приближают конец света на Земле — уровень мирового океана из-за таяния льдов возрастет.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Харькове в день выборов сообщили о минировании четырех объектов

Около часа дня харьковские правоохранители получили сообщения о минировании аэропорта, отеля «Kharkiv Palace», торгового центра «Ave Plaza», а также супермаркета «Ашан» на улице Героев Труда.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
ещё по теме
Главное