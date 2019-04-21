Теракты на Шри-Ланке
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человекКоммерсантъ 04:10
В результате серии взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли 156 человек, сообщает AFP со ссылкой на полицию. Источник агентства уточнил, что в числе жертв были 35 иностранцев, их гражданство уточняется.
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