Теракты на Шри-Ланке
Число жертв взрывов в Шри-Ланке достигло 160Lenta.ru вчера в 03:11
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Происшествия
Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в Казани
Обновлено вчера в 22:33
Здоровье
Более 16 тысяч москвичей бесплатно проверились на туберкулез
Всего в акции приняли участие более 23 тысяч человек, а обследовались 16 тысяч.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Медведев заявил о шансе на улучшение отношений с Украиной
Шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и РФ есть, но для этого нужна честность и прагматичный и ответственный подход, написал премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Обновлено в 05:29
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 03:20
Теннис
Медведев вошел в топ-5 чемпионской гонки ATP
Чемпионская гонка ATP от 22 апреля: 1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2405 2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1965 4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1550 5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1255 6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1235 7 (97).
Обновлено в 01:51
Политика
Эксперт рассказал, как изменятся отношения Украины и РФ при Зеленском
Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский дал примерный прогноз, какие изменения могут ожидать взаимоотношения Украины и России, если на пост президента выберут Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:48
Футбол
«Вырывается дракон»: ветеран «Зенита» оценил игру Артема Дзюбы
Бывший полузащитник «Зенита», ветеран сине-бело-голубых Дмитрий Баранник оценил игру форварда петербургской команды Артема Дзюбы, который стал одним из главных героев в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Ксению Бородину раскритиковали за «безвкусный» наряд
Звезду скандально-известного телепроекта «Дом-2» Ксению Бородину раскритиковали за «безвкусный» наряд.
Обновлено в 04:24
Политика
Жена Зеленского испугалась статуса первой леди
Обновлено в 05:24
Происшествия
В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек
Обновлено вчера в 11:39
Политика
В Крыму не рассчитывают на нормализацию отношений с Украиной
Глава парламента республики Крым Владимир Константинов скептически оценил перспективы восстановления отношений России и Крыма в связи с победой во вором туре президентских выборов в Украине актера Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:21
Энергетика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Происшествия
На Кубани после смертельного ДТП со «скорой» возбудили дело
В Крымском районе возбудили уголовное дело в отношении водителя BMW, столкнувшегося с машиной скорой помощи.
Обновлено в 05:09
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS
Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20
Общество
Заблудившегося белого медведя отправили домой на вертолете
Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на вертолете домой на Чукотку.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Экономика
Банки готовят план против санкций
Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Теннис
Мария Шарапова сообщила, что не беременна
Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52
Политика
ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина
Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
Политика
Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие
РФ представит свыше 200 вооружений на авиакосмическом салоне в Мексике
Рособоронэкспорт поучаствует в авиакосмическом салоне FAMEX-2019, который пройдет в мексиканском городе Санта-Люсия с 24 по 27 апреля, сообщила пресс-служба организации 22 апреля.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21