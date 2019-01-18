Происшествия
Число жертв взрыва в Колумбии увеличилось до 21 человекаРБК 02:47
Число погибших при взрыве на территории полицейской академии в столице Колумбии Боготе возросло до 21 человека. Об этом сообщает газета El Heraldo со ссылкой на заявления властей. На данный момент известны личности шести жертв, которым было от 20 до 23 лет.
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Происшествия
Обнаружен второй пилот потерпевшего аварию Су-34
Обновлено в 04:09
Происшествия
Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу
Обновлено в 03:02
Происшествия
Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево
Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда, сообщила супруга Лесли журналистам.
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на девять миллиардов рублей
В октябре прошлого года мэр Грозного Ибрагим Закриев уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественную работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Обновлено вчера в 17:56
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Два Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке
В пятницу, 18 января, на Дальнем Востоке столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. ЧП случилось в воздухе в ходе полетов.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату
Обновлено в 02:24
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания
Обновлено в 00:42
Космос
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю
Обновлено в 00:51
Космос
В двигателях «Ангары» выявлен опасный дефект
Дефект двигателя ракет "Ангара" может прводить к резонансу и разрушению носителя.
Обновлено в 02:59
Авто
На ГАЗе приостановлен выпуск Mercedes-Benz Sprinter
На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлен выпуск микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter Classic.
Обновлено в 02:52
Теннис
Шарапова вышла в четвертый круг Australian Open, обыграв Возняцки
Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертый раунд на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
Обновлено в 02:09
Космос
Центр Хруничева: оборудование на МКС находится в критическом состоянии
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Названа предварительная причина столкновения двух Су-34
Предварительной причиной столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Японским морем названа ошибка экипажа, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 04:16
Технологии
Rambler перевыпустит «Живой журнал»
Компания еще раз обновит блогерскую платформу Rambler Group начинает очередной перезапуск платформы LiveJournal, терявшей аудиторию последние годы.
Обновлено вчера в 17:23
Авто
Компания Geely показала кросс-купе на базе Volvo XC40
Новинка под рабочим названием Geely FY11 помимо «тележки» от Volvo получит также основные узлы и агрегаты шведского автомобиля.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске
В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
Политика
Нафтогаз выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа
Новый контракт на транзит должен быть подписан с новым оператором ГТС, который создается на Украине, заявил в пятницу на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Обновлено в 03:55
Транспорт
Построен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту
Строители уложили первый километр железнодорожного пути на подходе к Крымскому мосту.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Убийцу приемной внучки Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы
Убийцу приемной внучки американского актера Моргана Фримана приговорили к 20 годам лишения свободы.
Обновлено в 00:25
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Авто
Компания Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Смена модели произойдёт в течение трех лет, об этом журналистам сообщил директор американского подразделения.
Обновлено в 02:06
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод архипопулярного российского анимационного сериала "Маша и Медведь" "Маша плюс каша", давно показывающий впечатляющие результаты, окончательно закрепил за собой звание чемпиона, войдя в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 04:41
Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
СК возбудил дело из-за поставки гнилой картошки для Росгвардии в Чечне
В 505-м отделе Главного военного следственного управления СКР возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира спецназа «Авангард» Росгвардии, полковника Олега Кондратьева.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СК опубликовал видео c места взрыва газа в Заполярье
Опубликовано видео с места трагедии, на кадрах видна искореженная машина и завалы из кирпичей. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:43
Авто
Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Политика
В Киеве рассказали, почему Собчак пустили на Украину
Пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что оснований не пускать российскую телеведущую Ксению Собчак в страну не было.
Обновлено в 04:01