Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырехТАСС вчера в 23:12

Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли три человека, еще трое были госпитализированы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

ТАССвчера в 23:12

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

РБКвчера в 22:26

Жертвами взрыва на танкере в Махачкале стали четыре человека

Московский Комсомолецвчера в 22:31

Число погибших при взрыве на танкере в Махачкале выросло до 4

Коммерсантъвчера в 22:27

Число жертв пожара на танкере в Дагестане возросло до четырех

Интерфаксвчера в 22:51

В Махачкале возросло число погибших после взрыва на танкере в порту

RT на русскомвчера в 22:09

Число погибших при взрыве на танкере в Махачкале выросло до четырех человек

РИА Новостивчера в 21:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:00, Вашингтон
Политика

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Экономика

Мы уверены в завтрашнем дне. Потому что на дне мы уже сегодня

Будничный ход этой недели был прерван посередине Днем России.
Обновлено в 01:00
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Отец Сарри: «Даже Маурицио не знает, когда „Челси“ его отпустит»

Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Селяне под Пензой подрались с цыганами и организовали массовый сход

В селе Чемодановка Пензенской области жители в пятницу собрались на сход и перекрыли трассу М-5 «Урал» в знак протеста против соседства с местными цыганами.
Обновлено вчера в 03:01
Футбол

Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки

Обновлено вчера в 20:46
Футбол

Стали известны номинанты на награду Golden Boy

Среди прочего в список претендентов на звание лучшего молодого игрока мира (не старше 21 года) вошли голкипер «Реала» Андрей Лунин, защитник «Аякса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.
Обновлено в 01:11
Футбол

«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»

Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Индия введёт пошлины на ряд товаров из США

Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе

Украинский президент Владимир Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Гаджеты

Монитор BenQ GL2780 может работать в режиме «электронной бумаги»

Обновлено в 02:00
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 14:32
Хоккей

Чемпионский парад «Сент-Луиса» посетили более 500 тысяч человек

Чемпионский парад команды посетили больше полумиллиона болельщиков, при этом население города составляется порядка 320 тысяч человек.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено вчера в 06:08
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Космос

Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

Обновлено вчера в 07:42
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Религия

Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.
Обновлено в 02:53
Происшествия

На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России

На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Авто

В июне реализация LADA XRAY преодолеет отметку в 100 тысяч экземпляров

Возможно, 100-тысячный автомобиль семейства LADA XRay уже продан, поскольку закончилась первая половина июня, а до юбилейного рубежа оставалось всего 769 машин.
Обновлено в 01:00
Баскетбол

ESPN: «Лейкерс» договорился с «Нью-Орлеаном» об обмене Дэвиса

Обновлено в 01:53
Происшествия

18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия

Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета

Обновлено в 01:51
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным

В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено 14 июня в 13:38
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Главное