Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырехРБК вчера в 22:26

В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно. Ранее было известно о трех погибших.

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Единоборства Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.

Политика Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.

Политика В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".

Общество Эксперты рассказали о связи знака зодиака с поиском работы В 2017 году эксперты банка «ДельтаКредит» назвали самых добросовестных заемщиков по знакам зодиака.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.

Шоу-бизнес Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа» Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».

Наука Учёные установили, что людям недостаёт шестого пальца на руках Функциональная магнитно-резонансная томография же показала, что наличие шестого пальца не приносит никакого ущерба когнитивным функциям пациентов.

Музыка Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.

Футбол Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.

Политика Путин одобрил новые пенсионные изменения Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Единоборства Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.

Футбол Тренер «Атлетико» Симеоне женился Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.

Хоккей На чемпионский парад «Сент-Луиса» пришло 500 тысяч человек Ранее губернатор штат Миссури Майк Парсон объявил официальным указом, что 15 июня 2019 года станет днем команды «Сент-Луис Блюз» во всем штате.

Гаджеты Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене Смартфоны Redmi и Xiaomi, которые стоят не так дорого, редко падают в цене в течение первых 6 месяцев продаж, разве только в рамках каких-либо распродаж.

Происшествия Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.

Теннис Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста «Голден Стэйт» Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки сыграла свадьбу с бывшим баскетболистом "Голден Стэйт" Дэвидом Ли.

Происшествия Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.