Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырехРБК вчера в 22:26

В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно. Ранее было известно о трех погибших.
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Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

ТАССвчера в 23:12

Число жертв пожара на танкере в Дагестане возросло до четырех

Интерфаксвчера в 22:51

Число погибших при взрыве на танкере в Махачкале выросло до четырех человек

РИА Новостивчера в 21:53

Число погибших при взрыве на танкере в Махачкале выросло до 4

Коммерсантъвчера в 22:27

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

РБКвчера в 22:26

В Махачкале возросло число погибших после взрыва на танкере в порту

RT на русскомвчера в 22:09

Жертвами взрыва на танкере в Махачкале стали четыре человека

Московский Комсомолецвчера в 22:31
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:26, Вашингтон
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено вчера в 12:36
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS

Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Религия

Православные отмечают праздник Святой Троицы

Обновлено вчера в 23:58
Политика

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено вчера в 19:14
Общество

Эксперты рассказали о связи знака зодиака с поиском работы

В 2017 году эксперты банка «ДельтаКредит» назвали самых добросовестных заемщиков по знакам зодиака.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Дети Екатерины Климовой проводят время с новой женой Игоря Петренко

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»

Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Наука

Учёные установили, что людям недостаёт шестого пальца на руках

Функциональная магнитно-резонансная томография же показала, что наличие шестого пальца не приносит никакого ущерба когнитивным функциям пациентов.
Обновлено вчера в 10:38
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма

Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки

Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 00:00
Общество

В Амурской области камера сняла играющих в «песочнице» медвежат

Звериная семья оказалось в районе подкормочной площадки.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:53
Политика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено 14 июня в 05:47
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Политика

Зеленский в Мариуполе. 95 –й квартал продолжается, только с кровью – донецкий политолог

Местные СМИ предположили, что скорее всего, Зеленский прибудет в Мариуполь именно в рамках на празднование Дня освобождения.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол

Тренер «Атлетико» Симеоне женился

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено вчера в 15:32
Хоккей

На чемпионский парад «Сент-Луиса» пришло 500 тысяч человек

Ранее губернатор штат Миссури Майк Парсон объявил официальным указом, что 15 июня 2019 года станет днем команды «Сент-Луис Блюз» во всем штате.
Обновлено в 01:17
Гаджеты

Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене

Смартфоны Redmi и Xiaomi, которые стоят не так дорого, редко падают в цене в течение первых 6 месяцев продаж, разве только в рамках каких-либо распродаж.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено 14 июня в 11:22
Общество

Как партнеры Игоря Чайки получают государственные деньги за то, что москвичи ходят в платные туалеты. Расследование Ивана Голунова

Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, установкой туалетов занимаются компании бывшего московского чиновника, имеющего совместные бизнес-интересы с сыном генпрокурора России Игорем Чайкой.
Обновлено вчера в 05:33
Теннис

Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста «Голден Стэйт»

Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки сыграла свадьбу с бывшим баскетболистом "Голден Стэйт" Дэвидом Ли.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Обновлено в 00:08
Происшествия

В Подмосковье в аварии с участием квадроцикла погибли два человека

Обновлено вчера в 19:25
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
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