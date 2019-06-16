Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырехРБК вчера в 22:26
В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно. Ранее было известно о трех погибших.
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Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Религия
Что нельзя делать на Троицу
По народным наблюдениям, на Троицу запрещается купаться в природных водоемах.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В больнице оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 05:22
Авто
В России на новые автомобили в мае потратили почти 163 млрд рублей
Всего в нашей стране было реализовано автомобилей на сумму 162,6 млрд рублей, что почти на 17 млрд меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Футбол
СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по Влашичу
Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере
«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Политика
Раскол в расколе. Филарет уже разослал приглашения на свой «собор»
«Филарет планирует 20 июня провести во Владимирском соборе Киева так называемый "Поместный Собор УПЦ КП" и пересмотреть решение Поместного Собора УПЦ КП, которые открыли путь к объединению разделенных православных в единую Православную Церковь Украины, следствием чего стало получение Томоса об автокефалии и признание со стороны Вселенского патриархата», — утверждает издание.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Участники фестиваля StandUp не выступят в баре на улице Рубинштейна
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.
Обновлено в 04:18
Спорт
Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей
В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 03:55
Наука
Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными
Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье
Главный репродуктолог России: почти 80% рожающих женщин нездоровы
Люди входят в этот процесс уже активной репродукции тогда, когда у них сформировались те или иные состояния, обусловленные их образом жизни.
Обновлено в 04:40
Технологии
Приложения для сна сделали бессонницу тяжелее
Учёные рассказали журналистам, что так называемые трекеры сна, то есть приложения, помогающие отрегулировать режим сна, только ухудшают состояние человека.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
«Зенит» вновь претендует на Баделя
На 30-летнего Баделя претендуют "Бордо", "Фенербахче" и "Зенит".
Обновлено в 04:06
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Обновлено вчера в 08:01
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Общество
В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары
По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Назван топ-5 лучших автомобилей для начинающих водителей
Обновлено в 04:49
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева
В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Наука
«100 рассказов из истории медицины»
В результате происходило то, что описал Камоэнс в поэме "Лузиады" — истории португальской экспедиции, проложившей морской путь в Индию: От гибельной, неведомой болезни Мои друзья безвинно пострадали.
Обновлено 13 июня в 13:25
Общество
Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
На Лиговском путепроводе грузовик врезался в отбойники
Свидетели утверждают, что водитель грузовика уснул, из-за чего не справился с управлением и врезался в отбойники.
Обновлено в 01:15