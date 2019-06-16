Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырехРБК вчера в 22:26

В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно. Ранее было известно о трех погибших.
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Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

ТАССвчера в 23:12

Число жертв пожара на танкере в Дагестане возросло до четырех

Интерфаксвчера в 22:51

Число погибших при взрыве на танкере в Махачкале выросло до четырех человек

РИА Новостивчера в 21:53

Число погибших при взрыве на танкере в Махачкале выросло до 4

Коммерсантъвчера в 22:27

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

РБКвчера в 22:26

В Махачкале возросло число погибших после взрыва на танкере в порту

RT на русскомвчера в 22:09

Жертвами взрыва на танкере в Махачкале стали четыре человека

Московский Комсомолецвчера в 22:31
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:59, Вашингтон
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
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Что нельзя делать на Троицу

По народным наблюдениям, на Троицу запрещается купаться в природных водоемах.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В больнице оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 05:22
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В России на новые автомобили в мае потратили почти 163 млрд рублей

Всего в нашей стране было реализовано автомобилей на сумму 162,6 млрд рублей, что почти на 17 млрд меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

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Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Футбол

СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по Влашичу

Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере

«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Политика

Раскол в расколе. Филарет уже разослал приглашения на свой «собор»

«Филарет планирует 20 июня провести во Владимирском соборе Киева так называемый "Поместный Собор УПЦ КП" и пересмотреть решение Поместного Собора УПЦ КП, которые открыли путь к объединению разделенных православных в единую Православную Церковь Украины, следствием чего стало получение Томоса об автокефалии и признание со стороны Вселенского патриархата», — утверждает издание.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Участники фестиваля StandUp не выступят в баре на улице Рубинштейна

Обновлено вчера в 15:46
Политика

Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.
Обновлено в 04:18
Спорт

Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей

В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 03:55
Наука

Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными

Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье

Главный репродуктолог России: почти 80% рожающих женщин нездоровы

Люди входят в этот процесс уже активной репродукции тогда, когда у них сформировались те или иные состояния, обусловленные их образом жизни.
Обновлено в 04:40
Технологии

Приложения для сна сделали бессонницу тяжелее

Учёные рассказали журналистам, что так называемые трекеры сна, то есть приложения, помогающие отрегулировать режим сна, только ухудшают состояние человека.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол

«Зенит» вновь претендует на Баделя

На 30-летнего Баделя претендуют "Бордо", "Фенербахче" и "Зенит".
Обновлено в 04:06
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Обновлено вчера в 08:01
Футбол

«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Общество

В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары

По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено в 01:58
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

Назван топ-5 лучших автомобилей для начинающих водителей

Обновлено в 04:49
Экономика

Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами

Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева

В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено вчера в 13:03
Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Наука

«100 рассказов из истории медицины»

В результате происходило то, что описал Камоэнс в поэме "Лузиады" — истории португальской экспедиции, проложившей морской путь в Индию: От гибельной, неведомой болезни Мои друзья безвинно пострадали.
Обновлено 13 июня в 13:25
Общество

Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году

Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

На Лиговском путепроводе грузовик врезался в отбойники

Свидетели утверждают, что водитель грузовика уснул, из-за чего не справился с управлением и врезался в отбойники.
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