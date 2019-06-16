Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырехРБК вчера в 22:26
В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно. Ранее было известно о трех погибших.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Происшествия
«Мотодевочка» из Владивостока троллит ГИБДД
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Музыка
Элвин Грей выложил «примирительный» пост с солистом группы «Пицца»
Радик Юльякшин, больше известный как Элвин Грей, выложил у себя на странице в соцсетях фотографию с солистом группы «Пицца» Сергеем Приказчиковым.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева
В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено вчера в 13:03
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Глава СЖР пригласил Голунова на митинг 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится 16 июня на проспекте Сахарова в Москве.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде перед свиданием со своей девушкой молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. При встрече он поцеловал 20-летнюю подругу.
Обновлено в 07:03
Музыка
Умер участник группы «Машина времени»
Обновлено в 06:26
Общество
Супругу Нетаньяху оштрафовали на $15 тыс. за заказ еды за госсчет
Супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху признали виновной в ненадлежащем использовании госсредств и обязали выплатить штраф в размере 55 тыс. шекелей ($15,2 тыс.) за незаконное пользование услугами общественного питания, пишет The Times of Israel.
Обновлено в 06:39
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
Защитник «Шахтёра» Ордец может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 06:21
Политика
В Кремле отреагировали на обвинения Ирана в ситуации с танкерами
В Крмле назвали "голословными" обвинения в адрес Ирана из-за ситуации с танкерами в Оманском заливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Религия
Троица 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Единоборства
Боксер Фьюри победил Шварца в первом бою после ничьей с Уайлдером
Бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу в первом поединке после ничьей с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 00:30
Политика
Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.
Обновлено в 06:09
Кино
Юрий Быков с фильмом «Сторож» уходит из кино
Верный своему стилю, Быков в картине «Сторож» рассказывает историю опального хирурга, работающего сторожем в закрытом безлюдном пансионате.
Обновлено в 06:07
Авто
Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России
Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22