Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырехРБК вчера в 22:26

В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно. Ранее было известно о трех погибших.

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Общество Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах» Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».

Музыка Элвин Грей выложил «примирительный» пост с солистом группы «Пицца» Радик Юльякшин, больше известный как Элвин Грей, выложил у себя на странице в соцсетях фотографию с солистом группы «Пицца» Сергеем Приказчиковым.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Происшествия В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.

Общество Глава СЖР пригласил Голунова на митинг 16 июня Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится 16 июня на проспекте Сахарова в Москве.

Происшествия В Канаде девушка умерла после поцелуя с молодым человеком В Канаде перед свиданием со своей девушкой молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. При встрече он поцеловал 20-летнюю подругу.

Общество Супругу Нетаньяху оштрафовали на $15 тыс. за заказ еды за госсчет Супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху признали виновной в ненадлежащем использовании госсредств и обязали выплатить штраф в размере 55 тыс. шекелей ($15,2 тыс.) за незаконное пользование услугами общественного питания, пишет The Times of Israel.

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

Политика В Кремле отреагировали на обвинения Ирана в ситуации с танкерами В Крмле назвали "голословными" обвинения в адрес Ирана из-за ситуации с танкерами в Оманском заливе, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.

Религия Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.

Шоу-бизнес Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.

Политика В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.

Религия Троица 2019: что нельзя делать в праздник Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.

Происшествия На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Армия и оружие В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес 14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.

Единоборства Боксер Фьюри победил Шварца в первом бою после ничьей с Уайлдером Бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу в первом поединке после ничьей с американцем Деонтеем Уайлдером.

Политика Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.

Кино Юрий Быков с фильмом «Сторож» уходит из кино Верный своему стилю, Быков в картине «Сторож» рассказывает историю опального хирурга, работающего сторожем в закрытом безлюдном пансионате.

Авто Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.