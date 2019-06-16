Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырехРБК вчера в 22:26

В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно. Ранее было известно о трех погибших.

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

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