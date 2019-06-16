Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырехРБК вчера в 22:26
В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно. Ранее было известно о трех погибших.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:28, Вашингтон
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Сыновья Екатерины Климовой нашли общий язык с женой Игоря Петренко
Игорь Петренко и Екатерина Климова имеют двух общих сыновей.
Обновлено в 03:49
Происшествия
У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон
В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.
Обновлено в 04:24
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Политика
Экс-канцлера Германии Шрёдера пригласили в Крым
Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера пригласили посетить Крым. Такое предложение ему сделала немецкая община полуострова.
Обновлено в 02:46
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло
Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Мужчина проник в офис конгрессмена в Нью-Йорке
Полицейские задержали неизвестного, который в субботу пробрался в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте (демократ, от штата Нью-Йорк) в районе Куинс.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках
Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
Обновлено в 02:27
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия
МАК опубликовал отчёт об авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено 14 июня в 07:54
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников селфи с красной помадой
Примадонна российской эстрады Аллы Пугачевой восхитила поклонников новым селфи в Instagram.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Александра Яковлева похудела на 20 килограммов за время болезни
Звезда картин «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж» Александра Яковлева в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с раком.
Обновлено в 04:07
Политика
Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию
Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
Обновлено в 03:59
Политика
Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана на саммит СВМДА
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено 14 июня в 12:33
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами
Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:43
Футбол
Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»
Вратарь Джанлуиджи Буффон, покинувший «ПСЖ», рассказал, почему отказался от продления контракта с французским клубом.
Обновлено в 03:42
Общество
Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан
Сын Бари Алибасова объяснил, почему семье поступило предложение лечить продюсера в Казахстане.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Здоровье
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Авто
На новые автомобили в мае россияне потратили почти 163 млрд рублей
В мае текущего года российские автолюбители потратили на покупку новых машин 163 млрд рублей, что на 17 млдр рублей меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:40
Политика
Мэр Риги выступил против сноса памятника воинам-освободителям
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика
Гройсмана возмутила выдача российских паспортов жителям Донбасса
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях на украинском и английском языке выразил своё возмущение тем фактом, что Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса.
Обновлено 14 июня в 06:49
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Хоккей
На парад чемпионов в Сент-Луисе пришло 500 тысяч человек
Обновлено в 03:54