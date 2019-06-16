Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырехРБК вчера в 22:26

В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно. Ранее было известно о трех погибших.
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Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

ТАССвчера в 23:12

Число жертв пожара на танкере в Дагестане возросло до четырех

Интерфаксвчера в 22:51

В Махачкале возросло число погибших после взрыва на танкере в порту

RT на русскомвчера в 22:09

Число погибших при взрыве на танкере в Махачкале выросло до 4

Коммерсантъвчера в 22:27

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

РБКвчера в 22:26

Жертвами взрыва на танкере в Махачкале стали четыре человека

Московский Комсомолецвчера в 22:31

Число погибших при взрыве на танкере в Махачкале выросло до четырех человек

РИА Новостивчера в 21:53
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:28, Вашингтон
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В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

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В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
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Обновлено в 02:08
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Полицейские задержали неизвестного, который в субботу пробрался в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте (демократ, от штата Нью-Йорк) в районе Куинс.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

СМИ опубликовало рекомендации Генпрокуратуры по делам о наркотиках

Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
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Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

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Происшествия

МАК опубликовал отчёт об авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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Шоу-бизнес

Пугачева восхитила поклонников селфи с красной помадой

Примадонна российской эстрады Аллы Пугачевой восхитила поклонников новым селфи в Instagram.
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Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

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Александра Яковлева похудела на 20 килограммов за время болезни

Звезда картин «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж» Александра Яковлева в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с раком.
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Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию

Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
Обновлено в 03:59
Политика

Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана на саммит СВМДА

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено 14 июня в 12:33
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Следственный комитет сообщил о задержании еще 12 человек, которые участвовали в драке селян с цыганами в селе Чемодановка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:43
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Вратарь Джанлуиджи Буффон, покинувший «ПСЖ», рассказал, почему отказался от продления контракта с французским клубом.
Обновлено в 03:42
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Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

Сын Бари Алибасова объяснил, почему семье поступило предложение лечить продюсера в Казахстане.
Обновлено в 00:08
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В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
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Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

Обновлено вчера в 12:13
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Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
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На новые автомобили в мае россияне потратили почти 163 млрд рублей

В мае текущего года российские автолюбители потратили на покупку новых машин 163 млрд рублей, что на 17 млдр рублей меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Мэр Риги выступил против сноса памятника воинам-освободителям

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Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
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Политика

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях на украинском и английском языке выразил своё возмущение тем фактом, что Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса.
Обновлено 14 июня в 06:49
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В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
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На парад чемпионов в Сент-Луисе пришло 500 тысяч человек

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